Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ЕС окончательно одобрил 9 пакет санкций против России

"Европейская правда"Пятница, 16 декабря 2022, 15:17
скриншот

Совет ЕС утвердил в пятницу девятый пакет новых санкций, направленных на усиление давления на Россию в связи с ее войной против Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС, пишет "Европейская правда".

"После продовольствия и голода Путин теперь использует зиму как оружие, намеренно лишая миллионы украинцев воды, электричества и отопления. Европейский Союз отвечает на эту последнюю эскалацию и военное преступление нашим девятым пакетом жестких санкций. Мы продолжим направлять санкции против экономики и против тех, кто способствует этой жестокой войне", - прокомментировал решение Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Согласованный пакет вводит новые меры экспортного контроля и ограничения на товары и технологии двойного назначения, а также товары и технологии, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности, значительно расширяя список субъектов, связанных с военно-промышленным комплексом России. 

В частности, санкции будут применяться к 168 дополнительным субъектам, связанным с оборонно-промышленным комплексом РФ.

"Это обеспечит невозможность свободной торговли ключевыми химикатами, нервно-паралитическими веществами, приборами ночного видения и радионавигации, электроникой и IT-компонентами, которые могут быть использованы российской военной машиной", - говорится в сообщении Совета ЕС.

Чтобы избежать обхода санкций, в список также включены некоторые контролируемые Россией организации, которые базируются в незаконно аннексированном Крыму или Севастополе.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, ЕС расширит запрет на экспорт товаров и технологий, связанных с авиационной и космической промышленностью, включив в пакет авиационные двигатели и их части.

Этот запрет будет распространяться как на пилотируемые, так и на беспилотные летательные аппараты, то есть отныне будет запрещен прямой экспорт двигателей для беспилотников в Россию и любую третью страну, которая может поставлять беспилотники в Россию.

Отмечается, что ни одна из санкционных мер никоим образом не касается торговли сельскохозяйственной и пищевой продукцией, включая пшеницу и удобрения.

Однако сказано, что учитывая позицию ЕС по борьбе с отсутствием продовольственной безопасности во всем мире, а также во избежание сбоев в каналах оплаты сельскохозяйственной продукции, было решено ввести новые послабления, позволяющие размораживать активы и предоставлять средства и экономические ресурсы определенным лицам, которые играют значительную роль в международной торговле сельскохозяйственной и продовольственной продукцией, включая пшеницу и удобрения, до их включения в список.

ЕС также заморозит активы еще двух российских банков и добавит "Всероссийский банк регионального развития" в список организаций, на которые распространяется полный запрет проведения операций.

Кроме того, Совет ЕС инициировал процесс приостановления лицензий на вещание еще четырех российских СМИ: "НТВ"/"НТВ Мир", "Россия 1", "РЕН ТВ" и "Первый канал". Эти СМИ находятся под постоянным прямым или косвенным контролем руководства Российской Федерации и используются им для непрерывных и согласованных действий по дезинформации и военной пропаганды, которые легитимизируют агрессию России и подрывают поддержку Украины. 

Сегодняшние решения также вводят запрет на предоставление Российской Федерации услуг ЕС по рекламе, исследованию рынка и опросу общественного мнения, а также услуг по тестированию продукции и техническому контролю.

ЕС также расширит запрет на новые инвестиции в российский энергетический сектор, дополнительно запретив новые инвестиции в российский горнодобывающий сектор, за исключением горнодобывающей и карьерной деятельности с использованием некоторых критически важных видов сырья.

акже отныне гражданам ЕС будет запрещено занимать любые должности в руководящих органах всех российских государственных или контролируемых государством юридических лиц, организаций или органов, которые размещены в России.

В дополнение к экономическим санкциям Совет ЕС решил расширить список индивидуальных санкций, включив в него новых физических и юридических лиц.

Послы ЕС согласовали девятый пакет санкций против России за вооруженную агрессию против Украины 15 декабря.

Венгрия в процессе переговоров о девятом пакете санкций против России смогла добиться невключения в него трех российских министров.

Темы: ЕСсанкцииРосcия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Данилов об окопах в Крыму: Россиянам они не помогут

фотоПутину в пятницу весь день отчитывались о войне – Кремль

обновлено от 11:28По всей Украине объявлялась воздушная тревога: в Беларуси взлетали истребители

фотоВ Киеве снова открыт "стеклянный" мост, пострадавший от ракеты 10 октября

Глава ЦРУ: Россия на данный момент не настроена на реальные переговоры

Администрация Байдена просит Конгресс выделить Украине еще $38 млрд – Белый дом

Все новости...
ЕС
Венгрия "прожала" исключение из 9-го пакета санкций ЕС трех российских министров – СМИ
Лидеры ЕС поддерживают совместную закупку оружия в пределах блока – решение саммита
Саммит ЕС договорился увеличить военную поддержку Украины, в частности по ПВО – заявление
Последние новости
15:28
На Херсонщине оккупанты подло целились в заведение помощи пожилым людям – глава ОВА
15:24
В селе Сумской области из колодца потекла нефть вместо воды
15:06
Шольц: Для завершения войны с Россией нужно говорить, но она должна вывести войска
14:51
Владимир Зеленский и его генералы обьясняют, почему война висит на волоске – The Economist
14:35
Половина Киевщины до сих пор без света – глава ОВА
14:30
Глава полиции Польши рассказал подробности взрыва "подарка из Украины" в его кабинете
14:17
Прокурор Международного уголовного суда завершил расследование войны в Грузии 2008 года
14:10
В Ровно младенец умер от ожогового шока: полиция подозревает халатность врачей
14:05
Данилов об окопах в Крыму: Россиянам они не помогут
13:52
Литва не будет применять исключения к санкциям против России - глава МИД
Все новости...