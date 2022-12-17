Россияне обстреляли Херсон: убили мужчину, который ехал в машине
Суббота, 17 декабря 2022, 10:45
17 декабря российские оккупанты обстреляли Херсон, убили мужчину, сообщил председатель ОВА Ярослав Янушевич.
Источник: Янушевич в Telegram
Прямая речь Янушевича: "Рашисты наносят удары из РСЗО и артиллерии по Корабельному району Херсона.
36-летний мужчина, находившийся в машине, погиб на месте.
Реклама:
70-летнюю женщину с ранением доставили в больницу. Сейчас ей оказывают необходимую медицинскую помощь".