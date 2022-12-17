Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне обстреляли Херсон: убили мужчину, который ехал в машине

Роман ПетренкоСуббота, 17 декабря 2022, 10:45
Россияне обстреляли Херсон: убили мужчину, который ехал в машине
ОБСТРЕЛ ХЕРСОНСКОЙ ОВА 14 ДЕКАБРЯ, ФОТО иллюстративное ОП

17 декабря российские оккупанты обстреляли Херсон, убили мужчину, сообщил председатель ОВА Ярослав Янушевич.

Источник: Янушевич в Telegram

Прямая речь Янушевича: "Рашисты наносят удары из РСЗО и артиллерии по Корабельному району Херсона.
36-летний мужчина, находившийся в машине, погиб на месте.

Реклама:

70-летнюю женщину с ранением доставили в больницу. Сейчас ей оказывают необходимую медицинскую помощь".

Темы: Херсонобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Херсон
Россияне ночью обстреляли Херсон - пострадали два человека
Российские военные нанесли удары по Херсону: есть погибший
Военные уничтожили на Херсонщине уникальную разработку россиян стоимостью $200 млн
Последние новости
23:55
обновляетсяВ Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:43
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
Все новости...
Реклама: