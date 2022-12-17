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Россияне обстреляли Херсон: убили мужчину, который ехал в машине

Роман ПетренкоСуббота, 17 декабря 2022, 11:45
ОБСТРЕЛ ХЕРСОНСКОЙ ОВА 14 ДЕКАБРЯ, ФОТО иллюстративное ОП

17 декабря российские оккупанты обстреляли Херсон, убили мужчину, сообщил председатель ОВА Ярослав Янушевич.

Источник: Янушевич в Telegram

Прямая речь Янушевича: "Рашисты наносят удары из РСЗО и артиллерии по Корабельному району Херсона.
36-летний мужчина, находившийся в машине, погиб на месте.

70-летнюю женщину с ранением доставили в больницу. Сейчас ей оказывают необходимую медицинскую помощь".

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Темы: Херсонобстрел
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