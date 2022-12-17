Глава полиции Польши рассказал подробности взрыва "подарка из Украины" в его кабинете

Главный комендант польской полиции Ярослав Шимчик, которого госпитализировали после взрыва подаренного в Украине гранатомета, впервые рассказал о деталях взрыва в штаб-квартире полиции в Варшаве.

Шимчик пообщался с RMF 24, сообщает "Европейская правда".

Как выяснили журналисты RMF FM у одного из членов польской делегации, посещавшей Киев, генерал Шимчик получил в Украине два противотанковых гранатомета (вероятно, RGW-90), которые, по словам украинской стороны, были использованы.

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Первый подарок поступил от главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко. Это был подержанный противотанковый гранатомет, из которого стреляли по российским танкам. Он выглядел как длинная труба, закрытая с двух сторон пенополистиролом. Его превратили в динамик. Клименко, как рассказал один из членов делегации, даже включил музыку, чтобы продемонстрировать его работу. Украинцы заверили, что внутри не было взрывчатых материалов.

Позже польские полицейские встретились с главой Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины генералом Сергеем Круком. После встречи заместитель Крука Дмитрий Бондарь провел для них экскурсию по комнате, где были собраны предметы, обезвреженные службой, в том числе снаряды и мины.

В конце, прощаясь, Бондарь также подарил Шимчику подарок - идентичный тубус гранатомета. Этот, правда, не был переделан в динамик, но украинцы заверили, что гранатомет использован и безопасен. Они также сказали, что его можно перевозить без каких-либо документов, и что он стоит столько же, сколько лом.

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По словам источника, делегация вернулась в Варшаву на машине, а полученные подарки Шимчик оставил в задней части его кабинета.

Глава польской полиции, в свою очередь, рассказал, что на следующий день после возвращения он хотел переложить подарки. Как только он переместил один из гранатометов вертикально на пол, буквально через секунду раздался взрыв.

"Взрыв был мощным - сила удара пробила пол и повредила потолок с другой стороны", - рассказал Шимчик.

Военные эксперты говорят, что такой гранатомет не мог выстрелить сам по себе - если только он не был поврежден. Но также возможно, что начальник полиции мог нажать на какую-то часть пусковой трубки, которая не была тщательно проверена.

В четверг министерство внутренних дел Польши сообщило, что в здании Главного управления полиции взорвался "подарок из Украины".

Министерство не уточнило, о каком подарке идет речь. В то же время в ведомстве отметили, что подарок был сделан от одного из руководителей украинских служб, с которыми встречался Шимчик.

В результате взрыва в Главном управлении полиции обвалился потолок в одной из комнат на первом этаже. Были повреждены также помещения выше на втором этаже. Также пострадал гражданский работник управления, но госпитализация ему не понадобилась.