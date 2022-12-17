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Россияне в субботу нанесли 5 ракетных ударов, наступают на двух направлениях – сводка Генштаба

Катерина ТищенкоСуббота, 17 декабря 2022, 18:17
украинский военный, иллюстративное фото Генштаба ВСУ

В течение текущих суток россияне нанесли 5 ракетных ударов и совершили более 10 обстрелов из РСЗО.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "В течение текущих суток противник нанес 5 ракетных ударов. Под огонь, в частности, попала гражданская инфраструктура городов Дружковка и Краматорск Донецкой области. Две ракеты типа "Оникс", запущенные из временно оккупированного Крыма по Одесской области, успешно уничтожены силами противовоздушной обороны.

Кроме того, оккупанты совершили более 10 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск на разных направлениях и гражданской инфраструктуре Херсона.

Сохраняется угроза вражеских авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины".

Детали: Противник продолжает сосредотачивать усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. На Лиманском направлении пытается восстановить утраченное положение. На других направлениях враг сосредоточивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

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На Северском и Слобожанском направлениях враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы позиций украинских войск в районах населенных пунктов Гай, Зерновое, Яструбино и Кондратовка Сумской области и Стрелечья, Красное, Старица, Захаровка, Меловое, Фиголевка, Новомлинск и Западное на Харьковщине.

На Купянском направлении обстрелам из танков и всего спектра артиллерии подверглись районы Кисловки, Котляровки и Табаевки Харьковской области и Стельмаховки и Невского на Луганщине.

На Лиманском направлении враг совершил обстрелы позиций украинских войск из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Макеевка, Площанка, Червонопоповка, Диброва Луганской области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник безуспешно продолжает попытки прорвать оборону украинских войск. Обстрелял районы более двадцати населенных пунктов. Среди них - Андреевка, Берестовое, Благодатное, Бахмут, Клещеевка, Часов Яр, Авдеевка, Водяное, Карловка, Марьинка и Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг пытался поразить позиции украинских войск вблизи Пречистовки, Угледара и Шахтерского Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обстреливать украинские позиции и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Огневому воздействию подверглись 32 населенных пункта. В частности, Времовка и Новополь Донецкой области; Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка и Каменское на Запорожье и Херсон, Республиканец, Новокаиры, Чаривне и Ольговка Херсонской области.

15 декабря в районах населенных пунктов Токмак и Пологи противник потерял более 100 человек ранеными и склад боеприпасов. Информация по ликвидированным оккупантам уточняется.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за текущие сутки поразили пять районов сосредоточения личного состава, пункт управления и три склада боеприпасов захватчиков.

Темы: ГенштабвойнаВооруженные силы
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