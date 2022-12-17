Россияне в субботу нанесли 5 ракетных ударов, наступают на двух направлениях – сводка Генштаба

В течение текущих суток россияне нанесли 5 ракетных ударов и совершили более 10 обстрелов из РСЗО.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "В течение текущих суток противник нанес 5 ракетных ударов. Под огонь, в частности, попала гражданская инфраструктура городов Дружковка и Краматорск Донецкой области. Две ракеты типа "Оникс", запущенные из временно оккупированного Крыма по Одесской области, успешно уничтожены силами противовоздушной обороны.

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Кроме того, оккупанты совершили более 10 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск на разных направлениях и гражданской инфраструктуре Херсона.

Сохраняется угроза вражеских авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины".

Детали: Противник продолжает сосредотачивать усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. На Лиманском направлении пытается восстановить утраченное положение. На других направлениях враг сосредоточивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины.

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На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы позиций украинских войск в районах населенных пунктов Гай, Зерновое, Яструбино и Кондратовка Сумской области и Стрелечья, Красное, Старица, Захаровка, Меловое, Фиголевка, Новомлинск и Западное на Харьковщине.

На Купянском направлении обстрелам из танков и всего спектра артиллерии подверглись районы Кисловки, Котляровки и Табаевки Харьковской области и Стельмаховки и Невского на Луганщине.

На Лиманском направлении враг совершил обстрелы позиций украинских войск из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Макеевка, Площанка, Червонопоповка, Диброва Луганской области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник безуспешно продолжает попытки прорвать оборону украинских войск. Обстрелял районы более двадцати населенных пунктов. Среди них - Андреевка, Берестовое, Благодатное, Бахмут, Клещеевка, Часов Яр, Авдеевка, Водяное, Карловка, Марьинка и Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг пытался поразить позиции украинских войск вблизи Пречистовки, Угледара и Шахтерского Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обстреливать украинские позиции и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Огневому воздействию подверглись 32 населенных пункта. В частности, Времовка и Новополь Донецкой области; Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка и Каменское на Запорожье и Херсон, Республиканец, Новокаиры, Чаривне и Ольговка Херсонской области.

15 декабря в районах населенных пунктов Токмак и Пологи противник потерял более 100 человек ранеными и склад боеприпасов. Информация по ликвидированным оккупантам уточняется.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за текущие сутки поразили пять районов сосредоточения личного состава, пункт управления и три склада боеприпасов захватчиков.