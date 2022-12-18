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ВСУ ударили по 8 районам сосредоточения личного состава врага – сводка

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 18 декабря 2022, 07:10
фото: Генштаб

Силы обороны отбили атаки в районах более 15 населенных пунктов, а также поразили 8 районов сосредоточения личного состава врага.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки российских оккупантов в районах более пятнадцати населенных пунктов. Среди них - Стельмаховка и Серебрянское лесничество Луганской области и Верхнекаменское, Выемка, Веселое, Бахмут, Клещеевка, Опытное, Первомайское, Невельское и Красногоровка в Донецкой области.

За прошедшие сутки противник нанес 5 ракетных, а также совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня.

На Северском и Слобожанском направлениях враг обстрелял районы населенных пунктов Середина-Буда и Волковка Сумской области и Стрелечье, Глубокое, Старица, Волчанск, Волоховка, Чугуновка, Новомлинск и Двуречная - Харьковской.

На Купянском направлении огневому поражению подверглись районы Берестового, Ягодного, Котляровки и Крохмального Харьковской области и Новоселовского и Стельмаховки на Луганщине.

На Лиманском направлении враг обстрелял Макеевку, Площанку и Червонопоповку Луганской области.

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На Бахмутском и Авдеевском направлениях под огонь противника попали районы более пятнадцати населенных пунктов. В частности это - Верхнекаменское, Спорное, Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Часов Яр, Опытное, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг активных действий не проводил. Для уточнения положения наших войск задействовал БПЛА в районе населенного пункта Шевченково.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обстрелял из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии двадцать четыре населенных пункта. Среди них - Белогорье, Новоданиловка, Орехов, Степное, Плавни на Запорожье и Казацкое, Тягинка, Никольское, Херсон и Днепровское Херсонской области.

Подтверждено огневое поражение подразделениями Сил обороны 16 декабря нескольких районов сосредоточения живой силы и военной техники врага, а также двух его складов боеприпасов в Запорожской области.

Потери личного состава составили более 150 раненых военнослужащих, уничтожено 10 единиц военной техники различного типа. Информация о ликвидированных захватчиках уточняется.

Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили 8 районов сосредоточения личного состава, 2 пункта управления и 4 склада боеприпасов российских оккупантов.

Темы: ГенштабВооруженные силывойна
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