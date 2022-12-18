Оккупанты обстреляли Сумскую область - до 30 прилетов
Воскресенье, 18 декабря 2022, 22:03
Российские оккупанты нанесли 18 декабря 26 ударов по Глуховской и Шалыгинской громадам Сумской области, сообщил председатель ОВА Дмитрий Живицкий.
Источник: Живицкий в Telegram
Прямая речь Живицкого: "По Глуховской общине россияне били из минометов, 16 прилетов.
Шалыгинская громада: враг нанес 10 ударов из САУ по пограничье громады".
Детали: Живицкий уточнил, что без пострадавших и разрушений в обоих случаях.