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Оккупанты обстреляли Сумскую область - до 30 прилетов

Роман ПетренкоВоскресенье, 18 декабря 2022, 21:03
Оккупанты обстреляли Сумскую область - до 30 прилетов
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С GETTY

Российские оккупанты нанесли 18 декабря 26 ударов по Глуховской и Шалыгинской громадам Сумской области, сообщил председатель ОВА Дмитрий Живицкий.

Источник: Живицкий в Telegram

Прямая речь Живицкого: "По Глуховской общине россияне били из минометов, 16 прилетов.

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Шалыгинская громада: враг нанес 10 ударов из САУ по пограничье громады".

Детали: Живицкий уточнил, что без пострадавших и разрушений в обоих случаях.

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Темы: Сумская областьобстрелвойнаРосcия
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