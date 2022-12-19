ВСУ отбили вражеские атаки в районах 15 населенных пунктов – сводка

Силы обороны за минувшие сутки отбили вражеские атаки, а также ударили по пунктам управления и районам сосредоточения врага и его техники.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка, Червонопоповка и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Клищеевка, Андреевка, Красногоровка, Александрополь, Марьинка, Победа и Новомихайловка в Донецкой области.

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За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 4 ракетных и 7 авиационных ударов с помощью БПЛА типа "Shahed-136", а также осуществили 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали населенные пункты, гражданская инфраструктура и мирное население.

Текущие сутки противник начал с применения ударных БПЛА, подробная информация будет предоставлена после уточнения.

На Северском направлении минометным обстрелам подверглись населенные пункты Гремяч Черниговской области и Белокопытово-Сумской.

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На Слобожанском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Красная Заря, Стрелечья, Глубокое, Старица, Волчанск, Волоховка, Чугуновка, Фиголевка, Двуречная и Новомлинск Харьковской области.

На Купянском направлении огневому поражению подверглись районы населенных пунктов Ягодное, Кисловка, Котляровка, Крохмальное и Берестовое Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка на Луганщине.

На Лиманском направлении враг обстрелял Макеевку, Площанку, Червонопоповку и Диброву Луганской области.

На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы из танков и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Верхнекаменское, Спирное, Берестовое, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Григорьевка, Бахмутское, Бахмут, Часов Яр, Ступочки, Клещеевка, Андреевка, Курдюмовка, Дилиевка, Озаряновка, Северное и Опытное Донецкой области.

На Авдеевском направлении обстрелы зафиксированы возле Авдеевки, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник поражал из реактивной и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Темировка, Красное, Новоандреевка, Малые Щербаки и Плавни Запорожской области; Червоногригорьевка и Никополь - Днепропетровской и Садовое, Херсон, Камышаны и Кизомыс Херсонской области. Есть пострадавшие среди мирных жителей.

Оккупанты продолжают обыски населения на временно захваченных территориях Донецкой и Запорожской областей. Особое внимание уделяется мобильным телефонам и смартфонам.

Увеличилось количество захватчиков в населенных пунктах Мелитопольского района. Кроме того, российские оккупанты рассматривают возможность привлечения к участию в боевых действиях бывших полицейских, которые перешли на сторону врага.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

В то же время наши защитниками сбили семь БпЛА типа "Shahed-136".

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили пункт управления, район сосредоточения живой силы, 2 склада боеприпасов противника, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы "Зоопарк".