В спецслужбе видят риск вторжения России в Молдову в 2023 году

Руководитель Службы информации и безопасности Молдовы Александру Мустяце считает, что риск вторжения России на молдовскую территорию сохраняется и может реализоваться уже в 2023 году, но это будет зависеть от хода боевых действий в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Мустяце сказал в интервью TVR Moldova.

"Вопрос не в том, осуществит ли Российская Федерация новое наступление в направлении молдавской территории, а в том, когда это произойдет: то ли в начале года, в январе, феврале, то ли позже, в марте, апреле", - сказал руководитель молдавской спецслужбы.

"Но, судя по имеющейся у нас информации, Россия может пойти дальше, чтобы создать коридор с Приднестровским регионом, который является территорией Молдовы. Тогда с ясностью можно будет сказать, что да, они намерены дойти сюда, соединиться. Что последует за этим, их намерения в отношении Кишинева, мы можем обсуждать, но это реальный и очень высокий риск", - добавил он.

Мустяце напомнил, что в Приднестровском регионе расположен крупнейший в Европе склад боеприпасов, который охраняется россиянами, и гипотетическое вторжение РФ в Молдову может быть связано с использованием этих боеприпасов в возможном военном противостоянии.

Позже Служба безопасности и информации Молдовы опубликовала комментарий-уточнение слов своего руководителя.

"Директор СИБ отметил, что цель Российской Федерации по созданию сухопутного коридора в Приднестровский регион остается актуальной и сегодня, а новое наступление Российской Федерации в этом направлении может произойти уже в 2023 году. Имплементация также зависит от развития событий в войне в Украине", - говорится в комментарии.

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Как сообщалось, Молдова обратится за помощью к Румынии, если конфликт в Украине распространится на ее территорию, а отношения с Российской Федерацией ухудшатся.

В конце июня президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ответит на попытки ударов с территории непризнанного Приднестровья. А руководитель Главного управления разведки министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что Украина готова помочь Молдове с деоккупацией территории Приднестровья.

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