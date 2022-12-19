Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В спецслужбе видят риск вторжения России в Молдову в 2023 году

"Европейская правда"Понедельник, 19 декабря 2022, 15:33
В спецслужбе видят риск вторжения России в Молдову в 2023 году
путин и шойгу, Getty Images

Руководитель Службы информации и безопасности Молдовы Александру Мустяце считает, что риск вторжения России на молдовскую территорию сохраняется и может реализоваться уже в 2023 году, но это будет зависеть от хода боевых действий в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Мустяце сказал в интервью TVR Moldova.

"Вопрос не в том, осуществит ли Российская Федерация новое наступление в направлении молдавской территории, а в том, когда это произойдет: то ли в начале года, в январе, феврале, то ли позже, в марте, апреле", - сказал руководитель молдавской спецслужбы.

Реклама:

"Но, судя по имеющейся у нас информации, Россия может пойти дальше, чтобы создать коридор с Приднестровским регионом, который является территорией Молдовы. Тогда с ясностью можно будет сказать, что да, они намерены дойти сюда, соединиться. Что последует за этим, их намерения в отношении Кишинева, мы можем обсуждать, но это реальный и очень высокий риск", - добавил он.

Мустяце напомнил, что в Приднестровском регионе расположен крупнейший в Европе склад боеприпасов, который охраняется россиянами, и гипотетическое вторжение РФ в Молдову может быть связано с использованием этих боеприпасов в возможном военном противостоянии.

Позже Служба безопасности и информации Молдовы опубликовала комментарий-уточнение слов своего руководителя.

ВИДЕО ДНЯ

"Директор СИБ отметил, что цель Российской Федерации по созданию сухопутного коридора в Приднестровский регион остается актуальной и сегодня, а новое наступление Российской Федерации в этом направлении может произойти уже в 2023 году. Имплементация также зависит от развития событий в войне в Украине", - говорится в комментарии.

Как сообщалось, Молдова обратится за помощью к Румынии, если конфликт в Украине распространится на ее территорию, а отношения с Российской Федерацией ухудшатся.

В конце июня президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ответит на попытки ударов с территории непризнанного Приднестровья. А руководитель Главного управления разведки министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что Украина готова помочь Молдове с деоккупацией территории Приднестровья.

Читайте также: "Путин может приказать ударить в спину Украине из Молдовы. Но Приднестровье не хочет воевать".

Слушайте также:

Слушайте подкаст "Кляті питання" на удобной платформе:
Apple Podcasts Google Podcasts Spotify Soundcloud НВ. Подкасти Абук

Темы: МолдоваРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Премьер Британии призвал игнорировать призывы РФ о прекращении огня до вывода войск
Россия получила еще 250 "Шахедов" от Ирана – Зеленский 
В Мелитополе оккупанты повторяют херсонский сценарий – Силы обороны
Германия обеспокоена визитом Путина в Минск
Последние новости
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
обновляетсяВ Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
Все новости...
Реклама: