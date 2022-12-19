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Страны ЕС договорились об установлении предельной цены на газ

"Европейская правда"Понедельник, 19 декабря 2022, 17:59
фото Christian Lue via Unsplash

Министры энергетики стран Европейского союза договорились об установлении предельной цены на газ.

Об этом сообщил представитель чешского председательства в ЕС Дмитрий Черников, пишет "Европейская правда".

"Соглашение.", - написал Черников в Twitter, не сообщив деталей.

По информации Bloomberg, европейские страны договорились об ограничении цены на природный газ на уровне 180 евро, положив конец многомесячным политическим спорам о том, стоит ли вмешиваться в энергетический кризис, который угрожал региону рецессией.

Так называемый механизм коррекции газового рынка, призванный предотвратить экстремальные колебания цен, будет применен с 15 февраля. Принятое ограничение значительно ниже, чем предыдущее предложение Европейской комиссии, которое не смогло бы предотвратить резкие скачки, наблюдавшиеся в регионе в начале этого года, когда Россия ограничила поставки газа из-за войны в Украине.

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Новое ограничение вступит в силу только в случае, если разница в цене с мировыми ценами на сжиженный природный газ будет превышать 35 евро. Для запуска механизма цены должны оставаться выше обоих предельных уровней в течение трех дней.

Хотя базовые европейские цены на газ снизились в последние месяцы до около 100 евро за мегаватт-час, они остаются значительно выше средних для этого времени года. Политики и аналитики также ожидают, что высокие цены сохранятся и в следующем году, поскольку страны ищут альтернативы российским поставкам.

Напомним, 5 декабря вступило в силу решение Совета ЕС о лимите цены на российскую нефть и запрет морской транспортировки российской нефти в третьи страны.

Перед тем в начале декабря страны группы G7 объявили, что согласились установить "потолок цен" на нефть, которая экспортируется из РФ морем, на уровне $60 за баррель.

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Темы: газЕС
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