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Страны ЕС договорились об установлении предельной цены на газ

"Европейская правда"Понедельник, 19 декабря 2022, 16:59
Страны ЕС договорились об установлении предельной цены на газ
фото Christian Lue via Unsplash

Министры энергетики стран Европейского союза договорились об установлении предельной цены на газ.

Об этом сообщил представитель чешского председательства в ЕС Дмитрий Черников, пишет "Европейская правда".

"Соглашение.", - написал Черников в Twitter, не сообщив деталей.

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По информации Bloomberg, европейские страны договорились об ограничении цены на природный газ на уровне 180 евро, положив конец многомесячным политическим спорам о том, стоит ли вмешиваться в энергетический кризис, который угрожал региону рецессией.

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Так называемый механизм коррекции газового рынка, призванный предотвратить экстремальные колебания цен, будет применен с 15 февраля. Принятое ограничение значительно ниже, чем предыдущее предложение Европейской комиссии, которое не смогло бы предотвратить резкие скачки, наблюдавшиеся в регионе в начале этого года, когда Россия ограничила поставки газа из-за войны в Украине.

Новое ограничение вступит в силу только в случае, если разница в цене с мировыми ценами на сжиженный природный газ будет превышать 35 евро. Для запуска механизма цены должны оставаться выше обоих предельных уровней в течение трех дней.

Хотя базовые европейские цены на газ снизились в последние месяцы до около 100 евро за мегаватт-час, они остаются значительно выше средних для этого времени года. Политики и аналитики также ожидают, что высокие цены сохранятся и в следующем году, поскольку страны ищут альтернативы российским поставкам.

Напомним, 5 декабря вступило в силу решение Совета ЕС о лимите цены на российскую нефть и запрет морской транспортировки российской нефти в третьи страны.

Перед тем в начале декабря страны группы G7 объявили, что согласились установить "потолок цен" на нефть, которая экспортируется из РФ морем, на уровне $60 за баррель.

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Темы: газЕС
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