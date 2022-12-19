Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Канада заарештувала активи Абрамовича на $26 млн і хоче віддати їх на відновлення України

"Европейская правда"Понедельник, 19 декабря 2022, 17:52

Уряд Канади має намір конфіскувати у російського олігарха Романа Абрамовича $26 млн заарештованих в рамках санкцій активів, а кошти від їх конфіскації спрямувати на допомогу у відновленні України.

Про це йдеться у заяві МЗС Канади, повідомляє "Європейська правда".

Це перший випадок, коли Канада застосовує закон, який дозволяє за рішенням суду конфісковувати активи, що перебувають під санкціями.

Реклама:

Активи, які потрапили під санкції, належать компанії Granite Capital Holdings, власником якої є Абрамович.

Глава МЗС Мелані Жолі тепер повинна звернутися до суду із запитом про постійну конфіскацію активу на користь Канади.

"У разі конфіскації, отримані кошти зможуть бути використані для відновлення України та компенсації жертвам незаконного та невиправданого вторгнення путінського режиму", - йдеться у заяві.

ВИДЕО ДНЯ

"Канада є першою країною G7, яка запровадила такі заходи, демонструючи свою рішучу відданість Україні, її відбудові та притягненню до відповідальності тих, хто наживався на режимі президента Путіна та підтримував його", - додали в МЗС

Закон, що дозволяє цю конфіскацію, був прийнятий у червні, але раніше Жолі заявляла, що його виконання було складним через брак ресурсів поліції для виявлення та вилучення активів, що підпадають під дію санкцій.

У жовтні уряд оголосив про виділення 76 мільйонів канадських доларів (55,6 мільйона доларів США) на фінансування нового спеціального бюро у відомстві Жолі для забезпечення дотримання санкцій та додаткової підтримки поліції.

Темы: Канадаолигархи
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Канада
ДТП с украинцами в Италии: МИД говорит о четырех госпитализированных в тяжелом состоянии
Украина и Канада начали переговоры о гарантиях безопасности
Россияне поставили ультиматум Канаде из-за арестованного "Руслана"
Последние новости
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
обновляетсяВ Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
Все новости...
Реклама: