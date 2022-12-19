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Канада заарештувала активи Абрамовича на $26 млн і хоче віддати їх на відновлення України

"Европейская правда"Понедельник, 19 декабря 2022, 18:52

Уряд Канади має намір конфіскувати у російського олігарха Романа Абрамовича $26 млн заарештованих в рамках санкцій активів, а кошти від їх конфіскації спрямувати на допомогу у відновленні України.

Про це йдеться у заяві МЗС Канади, повідомляє "Європейська правда".

Це перший випадок, коли Канада застосовує закон, який дозволяє за рішенням суду конфісковувати активи, що перебувають під санкціями.

Активи, які потрапили під санкції, належать компанії Granite Capital Holdings, власником якої є Абрамович.

Глава МЗС Мелані Жолі тепер повинна звернутися до суду із запитом про постійну конфіскацію активу на користь Канади.

"У разі конфіскації, отримані кошти зможуть бути використані для відновлення України та компенсації жертвам незаконного та невиправданого вторгнення путінського режиму", - йдеться у заяві.

"Канада є першою країною G7, яка запровадила такі заходи, демонструючи свою рішучу відданість Україні, її відбудові та притягненню до відповідальності тих, хто наживався на режимі президента Путіна та підтримував його", - додали в МЗС

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Закон, що дозволяє цю конфіскацію, був прийнятий у червні, але раніше Жолі заявляла, що його виконання було складним через брак ресурсів поліції для виявлення та вилучення активів, що підпадають під дію санкцій.

У жовтні уряд оголосив про виділення 76 мільйонів канадських доларів (55,6 мільйона доларів США) на фінансування нового спеціального бюро у відомстві Жолі для забезпечення дотримання санкцій та додаткової підтримки поліції.

Темы: Канадаолигархи
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