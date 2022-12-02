ISW сообщил, для чего Лукашенко заговорил об угрозе для Беларуси со стороны НАТО
Президент Беларуси Александр Лукашенко, по мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), делает заявления об угрозе со стороны НАТО, чтобы таким образом подчеркнуть необходимость защиты и избежать втягивания в войну в Украине.
Источник: ISW
Детали: По данным, собранным экспертами института, Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что НАТО готовится напасть на Беларусь.
Лукашенко обвинил Украину и НАТО в росте количества провокаций вблизи белорусско-украинской границы и заявил, что Украина пытается втянуть силы НАТО в войну.
Кроме того, он заявил, что белорусским властям удалось удержать потенциального противника от применения военной силы против Беларуси, и что НАТО наращивает силы и усиливает боевую подготовку в соседних странах.
В то же время министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что прямой подготовки к войне не ведется, и что Беларусь будет лишь защищать свою территорию.
По выводам ISW, Лукашенко и Хренин, вероятно, сосредоточили информационную кампанию на вымышленной агрессии НАТО и провокационной деятельности вдоль белорусской границы для оснований утверждать, что военные РБ должны остаться в Беларуси для защиты от потенциальной агрессии НАТО, и таким образом создать информационные условия для противостояния российскому давлению относительно вступления в войну в Украине.
ISW продолжает оценивать вступление Беларуси в войну России против Украины как крайне маловероятное.
Ключевые выводы института:
- Лукашенко продолжил создавать информационные условия для противостояния российскому давлению относительно вступления в войну против Украины.
- Российские войска продолжили прилагать усилия для обороны от украинских контрнаступательных операций на линии Сватово-Кременная.
- Захватчики продолжали постепенно закрепляться в районе Бахмута и проводить наступательные операции в районе Авдеевка-Донецк.
- Оккупанты также продолжали проводить оборонительные мероприятия и перемещения личного состава на восточном берегу Днепра в Херсонской области.
- Передвижение российских военных в Запорожской области может свидетельствовать о том, что захватчики не в состоянии защитить критические районы в условиях усиления украинских ударов.
- Войска РФ держат резервы в Крыму для поддержки оборонительных операций в Запорожской области и на восточном берегу Днепра.
- Финансовые трудности Кремля продолжают подпитывать внутренние беспорядки.
- Появляются доказательства продолжения частичной мобилизации в условиях низкого морального духа и высокого уровня дезертирства в российских войсках.
- Финансист группы "Вагнера" Евгений Пригожин продолжил попытки укрепить репутацию ЧВК.
- Российские оккупационные чиновники продолжили усилия по интеграции оккупированных территорий в российское финансовое и правовое пространство.
- Оккупанты продолжили эксплуатировать украинское гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры для поддержки военных действий России в Украине.