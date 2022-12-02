Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ISW сообщил, для чего Лукашенко заговорил об угрозе для Беларуси со стороны НАТО

Ольга ГлущенкоПятница, 2 декабря 2022, 04:43

Президент Беларуси Александр Лукашенко, по мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), делает заявления об угрозе со стороны НАТО, чтобы таким образом подчеркнуть необходимость защиты и избежать втягивания в войну в Украине.

Источник: ISW

Детали: По данным, собранным экспертами института, Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что НАТО готовится напасть на Беларусь.

Реклама:

Лукашенко обвинил Украину и НАТО в росте количества провокаций вблизи белорусско-украинской границы и заявил, что Украина пытается втянуть силы НАТО в войну.

Кроме того, он заявил, что белорусским властям удалось удержать потенциального противника от применения военной силы против Беларуси, и что НАТО наращивает силы и усиливает боевую подготовку в соседних странах.

В то же время министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что прямой подготовки к войне не ведется, и что Беларусь будет лишь защищать свою территорию.

ВИДЕО ДНЯ

По выводам ISW, Лукашенко и Хренин, вероятно, сосредоточили информационную кампанию на вымышленной агрессии НАТО и провокационной деятельности вдоль белорусской границы для оснований утверждать, что военные РБ должны остаться в Беларуси для защиты от потенциальной агрессии НАТО, и таким образом создать информационные условия для противостояния российскому давлению относительно вступления в войну в Украине.

ISW продолжает оценивать вступление Беларуси в войну России против Украины как крайне маловероятное.

Ключевые выводы института:

  • Лукашенко продолжил создавать информационные условия для противостояния российскому давлению относительно вступления в войну против Украины.
  • Российские войска продолжили прилагать усилия для обороны от украинских контрнаступательных операций на линии Сватово-Кременная.
  • Захватчики продолжали постепенно закрепляться в районе Бахмута и проводить наступательные операции в районе Авдеевка-Донецк.
  • Оккупанты также продолжали проводить оборонительные мероприятия и перемещения личного состава на восточном берегу Днепра в Херсонской области.
  • Передвижение российских военных в Запорожской области может свидетельствовать о том, что захватчики не в состоянии защитить критические районы в условиях усиления украинских ударов.
  • Войска РФ держат резервы в Крыму для поддержки оборонительных операций в Запорожской области и на восточном берегу Днепра.
  • Финансовые трудности Кремля продолжают подпитывать внутренние беспорядки.
  • Появляются доказательства продолжения частичной мобилизации в условиях низкого морального духа и высокого уровня дезертирства в российских войсках.
  • Финансист группы "Вагнера" Евгений Пригожин продолжил попытки укрепить репутацию ЧВК.
  • Российские оккупационные чиновники продолжили усилия по интеграции оккупированных территорий в российское финансовое и правовое пространство.
  • Оккупанты продолжили эксплуатировать украинское гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры для поддержки военных действий России в Украине.

Темы: БеларусьНАТОвойнаЛукашенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Правительство Италии поддержало поставки Украине оружия до конца 2023 года
США договариваются со странами Ближнего Востока о передаче Украине систем NASAMS – Politico
Враг атаковал Запорожье, горела здание инфраструктурного объекта
Потери России в войне перевалили за 90 тысяч военных
Последние новости
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
обновляетсяВ Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
Все новости...
Реклама: