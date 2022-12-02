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Кремль на условия Байдена для переговоров ответил, что из Украины россияне не уйдут

Ирина БалачукПятница, 2 декабря 2022, 12:03
Дмитрий Песков. Фото РИА Новости

Кремль не готов принять условия для переговоров с Вашингтоном, которые 1 декабря озвучил президент США Джо Байден, – а именно Россия не планирует забрать свои войска из территории Украины.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости", Telegram-канал "Вы слушали маяк", который публикует аудиокомментарий Пескова
 
Прямая речь Пескова: "Вы отрывочно процитировали заявление Джо Байдена. А оно включало еще несколько предложений. Он сказал, что первое – Путин должен уйти из Украины. Он считает, что это и должно быть демонстрацией того, что Путин готов к переговорам.

США по-прежнему не признают новые территории в составе РФ, и конечно это существенно  осложняет поиск почвы для взаимного обсуждения".

Детали: По словам Пескова, Путин "всегда был, есть и остается открытым для переговоров с целью обеспечения интересов России".

По его словам, "именно президент РФ еще до начала СВО попытался инициировать переговоры на основе подготовленных (Россией – ред.) проектов текстов и с США, и с НАТО, и с ОБСЕ".

Песков отметил, что эта "инициатива РФ взаимности не получила".

"СВО продолжается. Но при этом – это важно – президент Путин был, есть и остается открытым для контактов и переговоров. Наиболее предпочтительный путь достижения наших интересов – мирными дипломатическими средствами", – подытожил Песков.

Что было раньше: Президент США Джо Байден заявил, что пока не намерен говорить с российским визави Владимиром Путиным, но готов это сделать, если тот действительно проявит заинтересованность в прекращении развязанной им войны в Украине, а именно – если он выведет войска из Украины.

Темы: РосcиявойнаБайденпереговоры
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