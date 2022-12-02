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Оккупанты начинают вывозить из Каховки на Херсонщине людей с ограниченными возможностями

Станислав ПогориловПятница, 2 декабря 2022, 11:25
Оккупанты начинают вывозить из Каховки на Херсонщине людей с ограниченными возможностями

Оккупационные власти Херсонской области объявили об "эвакуации" из Каховки лежачих и маломобильных граждан.

Источник: оккупанты Херсонщины в Telegram

Дословно: "В субботу, 3 декабря, начинается эвакуация лежачих и маломобильных граждан из Каховки в один из пансионатов Генического района".

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Детали: Жителям, которые согласятся уехать из города, пообещали "тепло, питание и медицинский уход".

Что предшествовало: По данным Генштаба ВСУ, на Херсонском направлении оккупанты обороняются. Артиллерийскому воздействию подверглись районы населенных пунктов, расположенных на правом берегу реки Днепр, в частности, Качкаровка, Токаревка и Антоновка Херсонской области. Враг не прекращает обстреливать пригород и город Херсон.

На временно занятой территории Херсонской области враг усилил фильтрационные мероприятия. В частности, на пропускных пунктах на въезд и выезд из города Геническ оккупанты проверяют все транспортные средства, документы и телефоны местных жителей.

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Темы: Херсонская областьтюрьмаРосcияУкраина
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