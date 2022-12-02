Реклама российских боевиков "Вагнера" просочилась в TikTok: 1 миллиард просмотров

Нью-йоркская фирма NewsGuard, изучающая и отслеживающая дезинформацию обнаружила, что в TikTok размещены сотни видеороликов, которые прославляют российских наемников из ЧВК "Вагнер", хотя правила платформы запрещают подобные видео насилия, ролики с "вагнеровцами" просмотрели более 1 миллиарда раз.

Источник: NewsGuard

Детали: Аналитики обнаружили в TikTok 160 видеороликов, изображающих или намекающих на насилие, которое совершают боевики частной российской компании "Вагнер".

В частности, 14 из них видео о казни бывшего заключенного Рязанской ИК-3 и члена ЧВК "Вагнер" Евгения Нужина, который после отправки на войну в Украину сдался в плен ВСУ - мужчине разбили голову кувалдой.

По данным NewsGuard, контент, рекламирующий "Вагнер" в TikTok, был просмотрен более 1 миллиарда раз.

TikTok принадлежит и управляется китайским интернет-конгломератом ByteDance, который частично принадлежит китайскому правительству.

Несмотря на то, что TikTok принадлежит китайской компании, он запрещен в Китае.

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Аналитики NewsGuard также обнаружили более 500 музыкальных видеороликов, пропагандирующих насилие против украинцев, включая призывы убивать украинцев, поскольку они якобы являются "нацистами".

Кроме того, NewsGuard обнаружил пять аккаунтов TikTok, которые перенаправляют пользователей на внеплатформенные сайты, где "Вагнер" регулярно публикует объявления о вербовке.

Эти 500 видео, которые служат инструментами пропаганды и вербовки для "группы Вагнера", нарушают правила TikTok, которые запрещают контент, который "восхваляет, пропагандирует, прославляет или поддерживает насильственные действия", а также видео, которые "подстрекают к насилию или иным образом дегуманизируют отдельное лицо или группу лиц".

Более того, в марте 2022 года TikTok заявил, что запретил пользователям, которые базируются в России, загружать любой новый контент.

NewsGuard также обнаружила 10 хэштегов, непосредственно связанных с "группой Вагнера", которые использовались на сотнях видео, большинство из которых продвигают или прославляют эту группу.

Видео с тремя самыми популярными русскоязычными хэштегами, связанными с "Вагнер Групп", - #чвк (ЧВК), #вагнер (Вагнер) и #чвквангера (ЧВК "Вангер") - всего посмотрели более 1 миллиарда раз.

Также популярным был англоязычный хэштег с неправильным англоязычным написанием "Wagner", что может свидетельствовать об обходе ранее заблокированного хэштега.

Видеоролики, связанные с Wagner Group, также вызывают значительный интерес на английском языке; видеоролики с английскими хэштегами #wagnergroup и #pmcwagnergroup по состоянию на 29 ноября 2022 года просмотрели более 60 миллионов раз.

Кроме того, по меньшей мере 130 видео на TikTok содержат кадры или фотографии, на которых боевики "Вагнера", забивают кувалдой до смерти сирийца Мохаммеда Таха Исмаил Аль-Абдулла, который пытался дезертировать из сирийской армии. Это видео было просмотрено более 1 миллиона раз.

На просьбу прокомментировать, в электронном письме от 30 ноября 2022 года представитель TikTok заявил: "В наших правилах для сообщества четко указано, что мы не позволяем людям использовать нашу платформу для угроз или подстрекательства к насилию, а также для обмена нападками или оскорблениями на основе национальности людей или других защищенных характеристик. Мы будем принимать меры в отношении контента, который нарушает эти правила".

NewsGuard обнаружили, что алгоритм TikTok, похоже, подталкивает пользователей к насильственному контенту Wagner Group.

Когда аналитик NewsGuard искал термин "Вагнер", поисковая строка TikTok предложила поисковые запросы "казнь Вагнера" и "кувалда Вагнера".

Тот же поиск на российском языке дал предложения "ЧВК Вагнера", "кувалда Вагнера" и "оркестр Вагнера".

Кроме того, аккаунты TikTok, которые поддерживают "Вагнер", распространяют свои сообщения и вербуют солдат через сеть.

Так, в одном из видео, которое на момент подготовки этого отчета набрало около 70 000 просмотров, показан боец в пустыне, который стреляет из ружья и размахивает флагом с надписью "Охотники на ИГИЛ".

На видео отображается текст, в котором говорится: "посещайте сайты по всему миру, путешествуйте с друзьями, изучайте новые языки, вас ждет активный отдых".

NewsGuard также сообщил, что после публикации 1 декабря 2022 года TikTok удалил многие видео и хэштеги, на которые аналитики ссылались в своем отчете.

Напомним: