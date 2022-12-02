Россияне пока не отступают с Запорожского направления – мэр Мелитополя

Российские оккупанты пока не отступают из оккупированных населенных пунктов Запорожской области, наоборот их количество увеличилось в Мелитопольском районе.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров на брифинге в медиацентре "Украина-Укринформ" 2 декабря

Прямая речь: "Чтобы они отходили из какого-то населенного пункта, с Запорожского направления – сегодня об этом говорить рано.

Фиксируется увеличение количества россиян на территории Мелитополя и Мелитопольского района. Несколько часов назад город (Мелитополь - ред.) был полностью заблокирован россиянами. В некоторых районах города проводят фильтрацию: на центральных улицах они разместили несколько блокпостов и обыскивают машины.

Также город заблокирован сейчас на въезд и на выезд. Утром туда не пускали даже маршрутные такси".

Детали: В то же время Федоров сообщил, что через КПП "Васильевка" все еще выпускают людей, однако нужен военный билет с пометкой "не пригоден для службы в армии". Кроме того, россияне продолжают использовать пленных для рытья траншей, чтобы строить линию обороны вокруг Мелитополя.

Он добавил, что в четверг российские оккупанты начали захват села Ботиево, что в Мелитопольском районе, на берегу Азовского моря.

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"Это такая здравница была всегда. Сегодня на территории этого села, на элеваторе (россияне - ред.) обустроили свою ремонтную базу. И на территории санаториев в этом поселке формируют свои казармы, свои базы", – сообщил Федоров.

Что этому предшествовало: 1 декабря Генштаб Украины сообщил, что в оккупированной части Запорожской области россияне выводят своих военных из пгт Михайловка, города Пологи и села Инженерное, а в селе Бурчак предлагают жителям эвакуироваться.