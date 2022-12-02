Ведущего Антимайдана, переехавшего в РФ, будут судить за госизмену и оправдание агрессии

Киевская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении гражданина Украины, бывшего телеведущего, сейчас работающего в России, Юрия Кота, которого обвиняют в госизмене и оправдании агрессии РФ.

Источник: Офис генпрокурора, источники УП в правоохранительных органах

Дословно ОГП: "Расследованием установлено, что обвиняемый до 2014 года работал ведущим на украинских телерадиоканалах. Во время Революции Достоинства он был ведущим на киевском Антимайдане, после чего переехал на постоянное место жительства в РФ.

В Москве он начал работу на государственном телеканале страны-агрессора как журналист. Обвиняемый освещает события в Украине в выгодном для Кремля ракурсе, нанося ущерб информационной безопасности нашего государства".

Детали: Офис генпрокурора отмечает, что в своих выступлениях в СМИ и публикациях в мессенджерах журналист поддерживает руководство РФ и начало военных действий в Украине. Преимущественно они подготовлены по заказу должностных лиц госорганов и учреждений РФ и российских медийных центров.

На собственных страницах в социальных сетях он дискредитирует действующую власть Украины, ее представителей и решения, формирует негативный имидж нашего государства на международной арене. Его посты содержат призывы к захвату оккупантами всей территории Украины.

Ему инкриминируется государственная измена, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 436-2 УК Украины).

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По данным источников УП в правоохранительных органах, речь идет о бывшем украинском телеведущем Юрии Коте.

Сообщение о подозрении Коту объявили 2 августа 2022 года, текст подозрения опубликован на сайте Офиса генпрокурора.

Справка: Юрий Кот – уроженец Житомира. Один из организаторов в Украине пропагандистского пророссийского шествия "Бессмертный полк". С декабря 2019 года – пресс-секретарь "Всемирного русского народного собора". С 2014 года проживает и работает в России.