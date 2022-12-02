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Если во всем Киеве исчезнет свет, метро ходить не будет – Кличко

Катерина ТищенкоПятница, 2 декабря 2022, 19:49
киевское метро работает как укрытие весной, фото УП

В случае полного отсутствия электроэнергии в Киеве в результате вражеских ударов движение поездов метро будет приостановлено, а подземные станции будут работать как пункты временного пребывания людей и как укрытие во время тревоги.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Дословно: "Движение поездов метрополитена, в случае чрезвычайной ситуации и отсутствия энергоснабжения, будет приостановлено. 45 подземных станции метро будут работать как пункты временного пребывания людей и как укрытие во время тревоги. Вход на станции будет бесплатным, но нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

На станциях подземки будут доступны: интернет-связь; электроэнергия (возможность подзарядить мобильные телефоны и другие гаджеты); питьевая вода; санитарные узлы".

Детали: Кличко предупредил, что средняя температура на станциях метро составляет 12-14 градусов тепла, поэтому надо одевать зимнюю одежду и дополнительно иметь теплые вещи.

Станции же наземного участка метрополитена не будут использоваться для нужд гражданской защиты (как укрытия населения при возникновении чрезвычайных ситуаций и во время действия воздушной тревоги).

Мэр также сообщил, что в случае новых ударов врага по энергосистеме Украины и полного отсутствия вследствие этого электроснабжения в столице, на всех маршрутах наземного транспорта будут работать автобусы. Проезд будет бесплатным.

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Кличко пояснил, что все автобусные парки столицы обеспечены необходимым запасом топлива и имеют автоматические источники энергии, в частности, бензиновые и дизельные генераторы.

Что предшествовало: 1 декабря Кличко не исключил, что в случае российских обстрелов инфраструктуры столицы в холодное время придется слить воду из системы отопления, и ее будет сложно подать до весны.

Темы: Виталий КличкоКиевтранспортметро
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