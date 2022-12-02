Священник Лавры Захария получил личное обязательство за "песнопения о России"

Соломенский районный суд Киева отправил под личное обязательство до 29 января священника Киево-Печерской лавры Захарию (Анатолий Войтенок), на богослужении которого прославляли "русский мир". Таким образом суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и следователей СБУ. Решение нельзя обжаловать.

Источник: журналистка из зала суда

Детали: Следователи СБУ объявили подозрение священнику Захарии за оправдание и отрицание вооруженной агрессии России против Украины. А именно - за пение в Лавре при его службе "песен о России".

По данным следствия, 12 ноября у отца Захарии возник преступный умысел относительно исполнения в помещении Киево-Печерской лавры песни, которая оправдывает вооруженную агрессию России против Украины. А именно, примерно в 13:45 он исполнил песню "Богородица", которая имеет пророссийский мотив.

Заседание Соломенского суда Киева по делу отца Захарии автор: Виктория Рощина

По словам прокурора, допросы свидетелей, информация из открытых источников (а именно с видеозаписи) и экспертиза Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз подтверждают, что в словах песни "Богородица", которую исполняли в Лавре, содержится оправдание вооруженной агрессии России против Украины с 2014 года и оккупации части Украины.

Прокурор Сергей Павлик просил суд избрать для подозреваемого меру пресечения в виде личного обязательства, отметив риски побега отца Захарии, возможности уничтожения или искажения вещественных доказательств, препятствования следствию. Также следствие просило суд обязать подозреваемого сдать паспорта.

Сам Войтенок в суде отрицал, что пел или хотя бы даже слышал песню. Он также сказал, что не знает слов песни, а у него самого нет голоса.

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Кроме того, Захария подтвердил, что имеет родственников в России. Также говорит, что ездил в оккупированный Крым на лечение.

Прямая речь Захарии в суде: "У нас в храме есть икона, мы туда собираемся и читаем молитву, просим Матерь Божью, чтобы она вылечила от заболеваний. Затем мы читаем молитвы за власть, за народ, за воинство, чтобы их обошли пули, снаряды, бомбы, чтобы все вернулись домой здоровыми".

Детали: Впрочем, на наш уточняющий вопрос о том, за какую страну и какое "воинство" он молится, священник не ответил, как и на вопрос о том, признает ли он факт вооруженной агрессии России против Украины.

Прямая речь: "Потом, у нас есть записки, которые мы читаем, я иду и беру масло, чтобы помазать людей. Бывает 250 человек, бывает 40. Бывает 30 минут я слушаю, бывает 40. Люди, которые поют, стоят от меня в метрах 15...

Я слушаю людей. Вот я помазал, а женщина говорит: "Помолитесь, у меня операция", молодая пара подходит и говорит, что не могут забеременеть, кто-то говорит, что сын наркоман, у кого-то внук под Бахмутом в окружении. Я не слушаю, что поют, я слушаю людей, я их утешаю...

Мое богослужение завершается на утешении людей, на помазании. А те, кто поет - сами по себе".

Заседание Соломенского суда Киева по делу отца Захарии автор: Виктория Рощина

Детали: Адвокаты священника заявили в суде, что по их мнению, подозрение и риски являются необоснованными.

Они заверили, что ни один из свидетелей не подтвердил, что именно Захария инициировал данные пения, а песню исполняли якобы сами верующие уже после молебна, во время помазания, и они не получали разрешения от Захарии.

Кроме того, защита отметила, что тогда в Лавре было еще 5 священнослужителей, а слова свидетелей о том, что якобы Захария должен был контролировать пение, это - оценочные суждения.

Прямая речь адвоката Захарии Олега Слободяника: "Я не считаю, что данная песня оправдывает агрессию России.

Если вы за эти слова не можете объявить подозрение мне, тогда не можете и моему подзащитному".

Детали: Кроме этого защитник отметил, что во время исполнения песни в Лавре было 150 человек, и следователи не установили роль каждого, а также то, где именно в это время находился отец Захарий.

Также, по словам адвокатов, во время допроса их подзащитный заверил, что никогда не инициировал эти песнопения и никогда не оправдывал российскую агрессию.

Прямая речь адвоката: "Почему с 24 февраля СБУ не составили перечень молебнов, которые имеют двоякое значение? И откуда мой подзащитный мог знать, что это российская пропаганда? Ведь следователи, чтобы это установить, проводили экспертизу. Зачем, если это, по их мнению, очевидно?"

Заседание Соломенского суда Киева по делу отца Захарии автор: Виктория Рощина

Детали: Во время перерыва в заседании отец Захария также не стал комментировать найденную пророссийскую литературу в Лавре и промолчал на вопрос о том, признает ли он вооруженную агрессию России против Украины.

Ранее представитель УПЦ МП в комментарии "Украинской правде" заявлял, что видео с пением в Лавре о "матушке Руси" - это якобы провокация.

Что предшествовало: 1 декабря сотрудники Службы безопасности Украины сообщили о подозрении отцу Захарии, на богослужении которого прославляли "русский мир".