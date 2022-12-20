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Разведка Британии прокомментировала визит Путина в "штаб войны" с Украиной

"Европейская правда"Вторник, 20 декабря 2022, 09:35
Владимир Путин. Фото kremlin.ru

Британская разведка считает, что визит Путина в штаб так называемой "специальной военной операции" 16 декабря должен был показать коллективную ответственность за провалы в войне с Украиной.

Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Великобритании во вторник, пишет "Европейская правда".

"16 декабря президент России Владимир Путин посетил Объединенный штаб специальной военной операции. На видеозаписи Путин встретился с рядом высокопоставленных военных, включая начальника Генерального штаба Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу. Он предложил внести предложения по дальнейшим шагам Специальной военной операции", – пишет британская разведка.

В ходе этой хореографически срежиссированной встречи Путин, очевидно, намеревался продемонстрировать коллективную ответственность за проведение военных операций в Украине, говорится в обзоре.

"Эта демонстрация, вероятно, была направлена на то, чтобы снять с Путина ответственность за военные неудачи, высокий уровень смертности и рост недовольства населения мобилизацией. Телевизионные кадры, вероятно, были также призваны развеять слухи в социальных сетях об отставке генерала Герасимова", – говорится в сообщении.

В своем обзоре в понедельник британская разведка рассмотрела тактику группы "Вагнера" под Бахмутом, которая заключается в использовании осужденных наемников как расходного материала.

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Темы: ПутинВеликобританияразведка
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