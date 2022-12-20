Оккупанты обстреливают Бахмут, штурмуют села на Донетчине, ВСУ держат контроль - ОВА

За минувшие сутки оккупанты постоянно обстреливали Марьинку, Бахмут, Угледар в Донецкой области, вели активные наступательные действия и пытались штурмовать населенные пункты.

Источник: отчеты ОВА

Детали: Донецкая область: ночью - обстрелы пгт Острое, повреждены электросети. Постоянные обстрелы Марьинки, Бахмута, Угледара.

Вчера вечером - ракетный удар по Константиновке. Повреждены частные дома и отель.

Обстрелы позиций и окраин населенных пунктов по линии боевых действий в Очеретинской и Торецкой громадах. Активные наступательные действия в районе сел Красногоровка, Каменка, Веселое, а также в районе Невельского.

Ситуация напряженная, но контролируемая в районе Озоряновки, Курдюмовки, Нью-Йорка; штурмовые действия врага в районе поселков Северное, Южное, Шумов, Дружба, Магдалиновка, Дилиевка и г.Железное.

За сутки в Донецкой области: 3 погибших, 5 раненых.

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Черниговщина: за минувшие сутки - 5 обстрелов по Новгород-Северскому району из артиллерии, САУ и минометов. Без жертв. Повреждена линия электропередач, без электроэнергии 3 села.

Утром - обстрел возле окраины села Михальчина Слобода, Новгород-Северский район. Без жертв и разрушений.

Сумщина: сегодня ночью по г. Середино-Буда Шосткинского района осуществлен минометный обстрел, повреждена крыша одного нежилого дома, оборваны линии электропередач.

Информация о пострадавших уточняется.

Вчера вечером - артиллерийский обстрел Зноб-Новгородской громады Шосткинского района.

В результате обстрела загорелась мастерская аграрного лицея, повреждены 3 легковых авто, трактор и автобус. Информация о пострадавших уточняется.

За минувшие сутки - 83 удара, под обстрелами были Великописаревская, Краснопольская, Миропольская, Юнаковская, Хотинская и Шалыгинская общины.

Запорожская: за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Новоандреевка, Ольговское, Малые Щербаки, Красное, Степное, Плавни, Орехов, Дорожнянка, Волшебное, Малая Токмачка, Железнодорожное, Новоданиловка, Новониколаевка, Белогорье, Тимировка, Каменское.

Есть разрушения домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов РФ. Детали уточняются.

Днепропетровщина: неспокойно снова было на Никопольщине, россияне обстреляли из тяжелой артиллерии Мировскую и Покровскую общины.

Обошлось без пострадавших.

В Покровской общине повреждены с десяток частных домов и хозяйственных построек, два газопровода и линия электропередач.

В Мировской общине последствия обстрела выясняются.

Харьковщина: враг продолжает обстрелы мирного населения области в приграничных территориях.

За прошедшие сутки под огнем оккупантов находились города Купянск и Волчанск и села Волчанской громады. Предварительно - без пострадавших.

В результате обстрела пгт Двуречная Купянского района произошел пожар в жилом доме.

Этой ночью в Изюмском районе был обстрелян гражданский объект промышленности в пгт Андреевка, произошел масштабный пожар. Предварительно - без жертв.

Луганщина: подразделения Сил обороны Украины отбили атаки врага в районах Стельмаховки, Червонопоповки.

На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам Новоселовского, Стельмаховки, Макеевки, Площанки, Червонопоповки и Дибровы.

Госпитали оккупантов на Луганщине переполнены - не хватает коек, вещей, медицинского персонала, еще три гражданские больницы переданы на нужды боевиков.

Из-за значительных потерь захватчики продолжают перепрофилирование больниц в военные госпитали.

Николаевщина: вчера в течение дня враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

Также вчера вечером вражеские удары были нанесены по населенным пунктам Куцурубской громады. Пострадавших нет. Последствия повреждений уточняются.

Херсонщина: враг продолжает обстреливать населенные пункты области вдоль правого берега реки Днепр. Огневому воздействию подверглись районы населенных пунктов: Дудчаны, Миловое, Чернобаевка, Антоновка, Никольское, Токаревка. Есть разрушения жилых домов.

Также за прошедшие сутки российские оккупанты снова атаковали центр Херсона, сильно повреждено здание Херсонской ОГА. Пострадавших нет.

На территории временно оккупированной Любимовской тергромады со стороны оккупационных войск участились интенсивные обстрелы населенных пунктов общины. Есть повреждения жилых домов и подсобных помещений, жертв среди населения нет.

В Новокаховской теробщине от вражеских обстрелов разрушен жилой дом.

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