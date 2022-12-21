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В ЕС объяснили, чем будет заниматься представитель по вопросам санкций

"Европейская правда"Среда, 21 декабря 2022, 02:21
Стано, фото: twitter ЕП

Специальный представитель Европейского Союза по вопросам санкций будет заниматься координацией санкционной политики блока с партнерами, а также предупреждению уклонения от санкций ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", во вторник на брифинге сказал представитель Европейской комиссии Петер Стано.

"Для ЕС очень важно одновременно посылать тот же сигнал всем партнерам. Нам необходимо согласовать все наши санкции против России. Если это невозможно, то мы должны делать все, чтобы предотвращать любое уклонение от этих санкций", - пояснил он.

"Это огромная работа с большим количеством нюансов. Поэтому удобно иметь одного человека, который занимается конкретно этой целью, поскольку во многих случаях речь идет о широких и далеко идущих решениях", - добавил представитель Еврокомиссии.

Как сообщалось, на прошлой неделе ЕС объявил о назначении своего бывшего представителя в Соединенных Штатах Дэвида О'Салливана специальным представителем по вопросам санкций. Он начнет исполнять обязанности с января.

До назначения О'Салливан был директором аналитического центра "Институт международных и европейских дел". До того, с 2014 по 2019 год, он работал послом ЕС в США, а перед тем занимал руководящие должности в Еврокомиссии, в частности генерального директора по вопросам торговли.

Новая должность в ЕС будет частично повторять роль руководителя координации санкций США Джима О'Брайена, чья работа предусматривает усиление сотрудничества с союзниками США по санкциям.

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Темы: ЕСсанкции
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