Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Конгресс США готовит признание РФ государством-агрессором, но не спонсором терроризма - СМИ

"Европейская правда"Среда, 21 декабря 2022, 10:33
Конгресс США готовит признание РФ государством-агрессором, но не спонсором терроризма - СМИ
здание конгресса сша, Getty Images

Руководство Конгресса США работает над быстрым внесением законопроекта, который осудит Россию как государство-агрессора, но о признании РФ спонсором терроризма речь не идет.

Об этом сообщило американское издание The Hill, пишет "Европейская правда".

Согласно публикации, такое признание предоставит президенту США новые санкционные полномочия в отношении российских чиновников. Однако помощник от Республиканской партии в Палате представителей США назвал этот шаг "половинчатым" ответом на требование президента Зеленского, чтобы США признали Россию государством-спонсором терроризма.

Реклама:

Признание России государством-спонсором терроризма привело бы к международной изоляции Москвы и заставило бы США накладывать дополнительные ограничения на страны, которые взаимодействуют с Кремлем.

Администрация Байдена отвергла эти требования, заявив, что это связало бы руки США во взаимодействии с Россией в целом и заблокировало бы любые дипломатические усилия, направленные на прекращение войны России против Украины.

"Мы сейчас работаем с Конгрессом над законодательством, которое поможет нам обойти некоторые проблемы, связанные с использованием определения "государство-спонсор терроризма", которое... имеет некоторые непредсказуемые последствия", - заявлял государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью CNN в начале декабря.

ВИДЕО ДНЯ

Помощники республиканских конгрессменов сообщили изданию, что проект текста находится на стадии согласования между администрацией и руководством Конгресса. Они также раскритиковали администрацию за неспособность ввести какие-либо серьезные наказания против РФ.

"Зеленский попросил о признании России государством-спонсором терроризма, а вместо этого администрация Байдена заявила, что не поддержит его, но придумала альтернативное определение, которое даже не существует во внутреннем или международном праве США - для него нет никакой правовой основы", - сказал изданию помощник конгрессмена, знакомый с переговорами.

"Это половинчатый пиар-ход, который не сделает ничего, чтобы наказать Россию или помочь украинскому народу", - добавил помощник конгрессмена.

Версия проекта, полученная эксклюзивно изданием, утверждает, что президент после введения в действие меры может признать Россию "государством-агрессором" и имеет право "определить любую иностранную страну" как государство-агрессора, если президент установит, что она участвует в актах агрессии против Украины.

Беларусь также была подвергнута широким санкциям за поддержку войны России, а визит российского президента Владимира Путина на этой неделе вызвал опасения, что Беларусь также может отправить войска в Украину.

Проект закона позволяет президенту накладывать санкции на любое лицо, которое "несет ответственность, участвует или является соучастником" преступления агрессии, как указано в законопроекте.

Но критики текста говорят, что эти полномочия по санкциям являются лишними, поскольку администрация Байдена ввела санкции против Путина и многих его высокопоставленных чиновников и членов его семьи с тех пор, как Москва начала свое вторжение в Украину в феврале.

Американские общественные организации, поддерживающие Украину, выступили с совместным заявлением против законодательства о признании РФ государством-агрессором. Заявление подписали Украинский конгрессовый комитет Америки, Объединенный балтийско-американский национальный комитет и организация "Вместе для Украины".

Республиканцы также заявляют, что текст законопроекта о государстве-агрессоре является риторически более слабым, чем попытки осудить Россию за геноцид в Украине. Сенаторы внесли в июле резолюцию, которая признает действия России в Украине геноцидом.

Украинские чиновники признали, что статус государства-агрессора не соответствует их запросам о признании России государством-спонсором терроризма, но поддерживают эту меру как способ описать Россию государством, осуществляющим террористические акты, и в целом могут поддержать введение отдельного термина, если он предоставит дополнительные инструменты для наказания государства-агрессора за совершение террористических актов.

Напомним, 23 ноября Европарламент поддержал резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма.

21 ноября Парламентская ассамблея НАТО признала Российскую Федерацию и ее режим государством-террористом.

Темы: СШАРосcиятерроризм
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
США
В Пентагоне заверили, что средств для нужд Украины хватит
Apple объявила дату осенней презентации, на которой покажет iPhone 15
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на четверть миллиарда
Последние новости
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
обновляетсяВ Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
Все новости...
Реклама: