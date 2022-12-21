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Лидер Китая встретился с Медведевым и заявил, что выступает за переговоры между Украиной и РФ

"Европейская правда"Среда, 21 декабря 2022, 19:56

Председатель КНР Си Цзиньпин сказал бывшему президенту России Дмитрию Медведеву, что его страна хотела бы видеть переговоры по Украине.

Об этом он заявил после их встречи в Пекине, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Си Цзиньпин сказал Медведеву, что его администрация "активно продвигает мир и переговоры".

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"Китай надеется, что соответствующие стороны смогут оставаться рациональными и сдержанными, проводить всесторонние переговоры и решать взаимные проблемы безопасности политическими методами", - сказал он.

Китай избегает критики России в связи с войной в Украине. Пекин подписал коммюнике на саммите Группы 20 в Индонезии в ноябре, в котором говорится, что "большинство членов решительно осудили войну в Украине", но продолжает воздерживаться от того, чтобы называть ее войной.

В ноябре Си Цзиньпин заявил канцлеру Германии Олафу Шольцу, что он против применения ядерной силы в Европе, подчеркнув желание Пекина удержать войну России в Украине от эскалации.

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В этом месяце он использовал переговоры с находящимся с визитом президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, чтобы призвать к усилиям по урегулированию кризиса.

Напомним, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в телефонном разговоре с главой КНР Си Цзиньпином попросил его использовать влияние на Россию для прекращения войны против Украины.

Темы: КитайМедведев
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