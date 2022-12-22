Оккупанты держат под огнем Авдеевку, утром штурмовали 3 населенных пункта на Донетчине - ОВА

Россияне почти всю ночь вели обстрелы по линии обороны вокруг города Авдеевка на Донетчине, утром 22 декабря произошел массированный артобстрел старой части города.

Источник: отчеты ОВА

Детали: Донетчина: сегодня утром состоялся массированный артобстрел старой части Авдеевки. Информация о пострадавших гражданских уточняется. По линии обороны вокруг города обстрелы продолжались почти всю ночь. На утро активизация штурмовых действий на направлениях Опытное, Водяное и Первомайское.

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По всей линии фронта ситуация напряженная, но контролируемая.

Вчера днем - ракетный удар (С-300) по Покровску. Без жертв.

За сутки в Донецкой области: 3 раненых гражданских.

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Сумщина: сегодня ночью с квадрокоптера враг сбросил взрывное устройство (типа ВОГ) на территорию Краснопольской громады Сумского района. Потерь среди гражданского населения нет. Подробная информация о последствиях уточняется.

Вчера в течение дня россияне нанесли 23 удара по границе Сумской области. Под вражеским огнем были Середино-Будская и Глуховская громады. Без жертв.

Запорожская: за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Гуляйполе, Белогорье, Дорожнянка, Волшебное, Новоандреевка, Новоданиловка, Малая Токмачка, Ольговское, Преображенка, Щербаки, Малиновка, Полтавка, Красное, Железнодорожное, Орехов, Плавни, Малые Щербаки, Каменское.

Поступило 49 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов РФ. Детали уточняются.

Днепропетровщина: россияне всю ночь обстреливали Никопольщину из "Ураганов", "Градов" и тяжелой артиллерии. Поцелили по Червоногригорьевской и Марганецкой общинах.

В Марганце пострадала 8-летняя девочка. Ночью ее госпитализировали. Медики оказали помощь и на утро ребенка выписали из больницы.

Также в Марганце повреждены до 20 частных домов и хозяйственных построек, автомобиль, два газопровода и четыре линии электропередач.

В Червоногригорьевской громаде один дом разрушен, 20 - повреждены. Избиты 2 автомобиля, 7 хозяйственных построек и 6 линий электропередач.

Харьковщина: оккупанты продолжают наносить артиллерийские удары по приграничным населенным пунктам Чугуевского, Купянского, Харьковского районов. В г. Купянск в результате артобстрела горел второй этаж административного здания предприятия. Без пострадавших.

В Чугуевском районе (село Новый Бурлук) тракторист 45 лет подорвался на взрывном устройстве, получил осколочные ранения, госпитализирован, состояние среднее.

В г. Изюм мужчина 40 лет получил ранения из-за взрыва боеприпаса, который он разбирал самостоятельно дома. Получил ожоги 1-2 степени.

Луганщина: оккупанты не прекращают бить по населенным пунктам Луганщины, откуда их выгнали украинские военные.

За прошедшие сутки из-за обстрелов Невского и Макеевки двух раненых жителей госпитализировали в Краматорск и Славянск.

Также вчера россияне обстреляли Новоселовское и Стельмаховку на Купянском направлении.

Огневое поражение на Лиманском направлении зафиксировано вблизи Площанки, Червонопоповки и Дибровы.

Наши воины отбили атаки оккупантов в районах Новоселовского, Стельмаховки, Площанки и Червонопоповки.

Николаевщина: сегодня ночью в результате ракетного обстрела населенного пункта Очаковской громады повреждены жилые дома. Без пострадавших.

Вчера враг наносил артиллерийские удары по портовой зоне и населенному пункту Очаковской громады, в результате чего получили ранения три человека, среди которых - 10-летний мальчик. Повреждены 16 жилых домов.

Также вчера враг наносил удары из РСЗО по Куцурубской громаде. Разрушений и пострадавших нет.

Херсонщина: за прошедшие сутки российские войска в очередной раз обстреляли Бериславский и Херсонский районы, город Херсон и пригород. Били из артиллерии, РСЗО, минометов и танков, целились по инфраструктурным объектам, пытаясь лишить людей света и тепла.

Враг несколько раз обстрелял село Станислав. В результате обстрела тяжелые ранения получил 74-летний мужчина. Из-за вражеских атак пришлось эвакуировать людей из Пункта выдачи гуманитарной помощи и Пункта несокрушимости.

Всего за прошедшие сутки на Херсонщине один человек погиб, 6 ранены.

В Высокопольской тергромаде бригада энергетиков во время выполнения ремонтных работ наехала на мину, оставленную российскими оккупантами. К счастью, работники не пострадали. Поврежден служебный автомобиль.