Макрон считает маловероятным вступление Украины в НАТО - из-за Москвы

Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что считает маловероятным вступление Украины в НАТО как вариант гарантий безопасности для нее.

Как сообщает Le Figaro/AFP, пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью французским СМИ.

Макрон отметил, что Украине нужно предоставить гарантии безопасности в процессе решения для завершения войны, но в таких гарантиях нуждается и Россия.

По его мнению, вступление Украины в НАТО Кремль при любых обстоятельствах будет рассматривать как конфронтацию. "С этой Россией такое трудно представить... Но вступит ли Украина в НАТО - что не является наиболее вероятным сценарием - или нет, ей нужно предоставить гарантии безопасности, тем более, что она подверглась агрессии со стороны России", - сказал Эммануэль Макрон.

"В конце будет нужно всем садиться за стол переговоров... И я не хочу, чтобы в будущем переговоры вели только Китай и Турция", - добавил Макрон, вероятно, ссылаясь на посреднические усилия Эрдогана.

В интервью он заявил также, что Европе стоит уменьшить свою зависимость от США и развить собственные оборонные возможности, одновременно играя более активную роль в НАТО.

Напомним, давнее заявление Макрона о том, что России нужно предоставить гарантии безопасности, раскритиковали и в Украине, и в ряде европейских столиц. Группа стран с восточного фланга Евросоюза даже официально выразила неодобрение этих заявлений.

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Макрон после критики заявил, что его словам придали преувеличенное значение.