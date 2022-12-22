Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Макрон считает маловероятным вступление Украины в НАТО - из-за Москвы

"Европейская правда"Четверг, 22 декабря 2022, 10:43

Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что считает маловероятным вступление Украины в НАТО как вариант гарантий безопасности для нее.

Как сообщает Le Figaro/AFP, пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью французским СМИ.

Макрон отметил, что Украине нужно предоставить гарантии безопасности в процессе решения для завершения войны, но в таких гарантиях нуждается и Россия.

По его мнению, вступление Украины в НАТО Кремль при любых обстоятельствах будет рассматривать как конфронтацию. "С этой Россией такое трудно представить... Но вступит ли Украина в НАТО - что не является наиболее вероятным сценарием - или нет, ей нужно предоставить гарантии безопасности, тем более, что она подверглась агрессии со стороны России", - сказал Эммануэль Макрон.

"В конце будет нужно всем садиться за стол переговоров... И я не хочу, чтобы в будущем переговоры вели только Китай и Турция", - добавил Макрон, вероятно, ссылаясь на посреднические усилия Эрдогана.

В интервью он заявил также, что Европе стоит уменьшить свою зависимость от США и развить собственные оборонные возможности, одновременно играя более активную роль в НАТО.

Напомним, давнее заявление Макрона о том, что России нужно предоставить гарантии безопасности, раскритиковали и в Украине, и в ряде европейских столиц. Группа стран с восточного фланга Евросоюза даже официально выразила неодобрение этих заявлений.

ВИДЕО ДНЯ

Макрон после критики заявил, что его словам придали преувеличенное значение.

Поддержите УП на Patreon

Темы: МакронУкраинаНАТО
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

видеоРоссия перебросила в Беларусь зенитно-ракетные комплексы "Тор"

В феврале команда Зеленского представит мирный план – СМИ

Путин хочет снять с себя ответственность за затяжную войну в Украине – ISW

США впервые могут провести учения украинских военных на своей территории – СМИ

МИД Румынии недоволен принятым в Украине "евроинтеграционным" законом о нацменьшинствах

Сенат США одобрил бюджет с почти $45 млрд для Украины и союзников

Все новости...
Макрон
Макрон призвал Европу уменьшить зависимость от США в вопросах безопасности
Франция передала Украине Crotale и обещает Caesar и другое оружие в начале 2023 года
Зеленский скептически оценил разговоры Макрона и Путина
Последние новости
10:41
Россия оценила, как сократит добычу нефти после ограничения цен на нее
10:36
Британская разведка: Заявление Путина об увеличении армии говорит о подготовке к длительным действиям
10:33
видеоЗеленский вернулся в Киев: опубликовал видео из своего кабинета
10:25
Эстония утвердила новый пакет военной помощи Украине
10:12
фото, видео В Москве горела воинская часть, а в Саратовской области – военкомат
10:01
Россияне ударили по школе и больнице на Харьковщине и Донетчине, атакуют Луганщину - ОВА
09:57
Из-за войны в украинцев не будет дополнительных выходных на новогодние праздники
09:36
Киев - с теплом и водой, действуют аварийные отключения света
09:32
Точка на карте, где разворачивается аист. УП побывала на "нуле" белорусской границы
09:30
В России утвердили новую школьную программу: будут уроки о войне и стрельба из АК
Все новости...