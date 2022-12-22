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Журналисты AP нашли более 10 тысяч новых могил в Мариуполе

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 22 декабря 2022, 13:01
Журналисты AP нашли более 10 тысяч новых могил в Мариуполе
Иллюстративное фото из Telegram омбудсмена Дмитрия Лубинца

Агентство Associated Press с марта насчитало по меньшей мере 10 300 могил в Мариуполе и его окрестностях.

Источник: AP

Детали: Спутниковые снимки демонстрируют, что большинство могил расположены на кладбище в поселке Старый Крым Мариупольского района. AP подсчитало, что общая площадь, занятая новыми могилами, составляет более 51 500 квадратных метров. Анализ видеоматериалов показал, что россияне использовали тяжелую технику для рытья длинных траншей, которые затем засыпают обратно.

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Могилы выглядят как земляные насыпи, иногда с деревянными крестами с именами и датами, но в основном с начертанными от руки номерами на небольших табличках. Некоторые могилы были обозначены более чем одним номером, что потенциально указывает на более чем одного похороненного.

Трое судебных археологов, имеющих опыт в расследовании военных преступлений, связанных с массовыми захоронениями, считают анализ обоснованным, учитывая ограниченность имеющейся информации и отсутствие доступа к могилам. Один из специалистов, к которому обратилось агентство, сказал, что количество могил не обязательно соответствует количеству убитых украинцев.

AP отмечает, что места массовых захоронений в других частях Украины, эксгумированные международными судебно-медицинскими экспертами, часто содержали более одного набора человеческих останков в одной могиле. Многие из них имели явные признаки насильственной смерти, такие как травмы от взрыва, пулевые ранения и руки, связанные веревкой.

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Темы: МариупольжертвыСМИоккупация
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