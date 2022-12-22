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США в ближайшее время начнут обучение украинских военных на системах Patriot - Пентагон

"Европейская правда"Четверг, 22 декабря 2022, 19:40
США в ближайшее время начнут обучение украинских военных на системах Patriot - Пентагон
Patriot, фото Getty Images

США обучили примерно 3100 украинских военнослужащих различным системам, а обучение недавно анонсированным ракетным системам Patriot начнется "очень скоро".

Об этом сообщил высокопоставленный представитель Пентагон, пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Почти половина этих военнослужащих прошли подготовку по гаубицам M777 и ракетным установкам HIMARS. Украинские военные также прошли подготовку по транспортным средствам, различным видам артиллерии, беспилотникам и другим системам.

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Пентагон вскоре начнет обучение украинского персонала работе и обслуживанию ракетной системы Patriot, о чем было официально объявлено вчера во время визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон.

Хотя Пентагон не уточнил, когда именно начнется обучение и сколько времени потребуется украинцам для освоения сложной системы, высокопоставленный представитель оборонного ведомства заявил, что обучение начнется "очень скоро" и займет "несколько месяцев".

Система Patriot стоит от 450 до 550 миллионов долларов, заявил Пентагон, в зависимости от конфигурации платформы. Каждая ракета стоит примерно 4 миллиона долларов.

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США также скоро начнут расширенную программу подготовки украинских войск, включая совместные маневры и обучение комбинированному оружию. Эта программа будет обучать примерно 500 солдат в месяц более крупным боевым операциям.

Напомним, в среду государственный секретарь США Энтони Блинкен официально объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 1,85 миллиарда долларов, который впервые предусматривает передачу системы противовоздушной обороны Patriot.

Впоследствии в Соединенных Штатах раскрыли более детальное содержание указанного пакета военной помощи.

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Темы: СШАоружиевойна
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