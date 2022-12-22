Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США в ближайшее время начнут обучение украинских военных на системах Patriot - Пентагон

"Европейская правда"Четверг, 22 декабря 2022, 20:40
Patriot, фото Getty Images

США обучили примерно 3100 украинских военнослужащих различным системам, а обучение недавно анонсированным ракетным системам Patriot начнется "очень скоро".

Об этом сообщил высокопоставленный представитель Пентагон, пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Почти половина этих военнослужащих прошли подготовку по гаубицам M777 и ракетным установкам HIMARS. Украинские военные также прошли подготовку по транспортным средствам, различным видам артиллерии, беспилотникам и другим системам.

Пентагон вскоре начнет обучение украинского персонала работе и обслуживанию ракетной системы Patriot, о чем было официально объявлено вчера во время визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон.

Хотя Пентагон не уточнил, когда именно начнется обучение и сколько времени потребуется украинцам для освоения сложной системы, высокопоставленный представитель оборонного ведомства заявил, что обучение начнется "очень скоро" и займет "несколько месяцев".

Система Patriot стоит от 450 до 550 миллионов долларов, заявил Пентагон, в зависимости от конфигурации платформы. Каждая ракета стоит примерно 4 миллиона долларов.

США также скоро начнут расширенную программу подготовки украинских войск, включая совместные маневры и обучение комбинированному оружию. Эта программа будет обучать примерно 500 солдат в месяц более крупным боевым операциям.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, в среду государственный секретарь США Энтони Блинкен официально объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 1,85 миллиарда долларов, который впервые предусматривает передачу системы противовоздушной обороны Patriot.

Впоследствии в Соединенных Штатах раскрыли более детальное содержание указанного пакета военной помощи.

Читайте также - Танки и переговоры с Путиным на условиях Украины: о чем договорился Зеленский в США

Подписывайся на наш канал в Telegram

Темы: СШАоружиевойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Зеленский собирал Ставку: Видим перспективы на фронте

Байден подписал рекордный оборонный бюджет с $800 млн для Украины

Молдова упростила правила въезда для украинцев

Зеленский рассказал, при каких условиях совершит другие визиты за границу

НАБУ: Коррупционная схема в Одессе является самой масштабной в Украине

Война и захват Украины: в России начинают переписывать учебник по истории

Все новости...
США
Путин обиделся на "украинский сепаратизм" и признал фиаско
Patriot и другие договоренности: Зеленский подвел итоги визита в США
Россияне считают, что совместными учениями с Китаем отвечают США
Последние новости
20:49
Украина и украинский народ вдохновляют весь мир – Байден после визита Зеленского
20:35
Из Patriot не будут стрелять по "Шахедам", но возможны исключения - Воздушные силы
20:16
В Финляндии из-за нападения РФ на Украину отменили встречу Йоулупукки и Деда Мороза на границе
20:15
Книга об Одессе вошла в список лучших изданий 2022 года от TIME
20:08
Зеленский – россиянам: Террор не останется без ответа
20:00
Программа єОселя: за два дня в приложении "Дія" подали 1700 заявок на кредиты
19:55
Хотел ехать в Херсон к девушке: крапивницкие нацгвардейцы нашли пропавшего подростка
19:53
Зеленский предупреждает, что враг может активизироваться на праздники
19:50
Мельник: Берлин должен сформировать европейский альянс для Украины, если не хочет передавать танки сам
19:48
Зеленский собирал Ставку: Видим перспективы на фронте
Все новости...