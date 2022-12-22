Сенат США одобрил бюджет с почти $45 млрд для Украины и союзников

Сенат Соединенных Штатов в четверг подавляющим большинством голосов одобрил законопроект о финансировании правительства в 2023 году на сумму 1,7 триллиона долларов, в котором предусмотрены почти 45 миллиардов долларов для помощи Украине и союзникам Вашингтона.

Об этом сообщает "Европейская правда".

За документ проголосовали 68 сенаторов, еще 29 высказались против. Как сообщалось, к нему добавили поправку сенатора от Республиканской партии Линдси Грэма о конфискации активов российских олигархов и их передаче в пользу Украины.

Как сообщалось, на этой неделе Конгресс планирует утвердить бюджет США на следующий год, который, среди прочего, содержит "Акт о дополнительных ассигнованиях для Украины", предусматривающий почти $45 миллиардов расходов.

Ключевые статьи расходов предусматривают до $14,5 миллиарда на передачу Украине имущества из военных запасов решением президента, $9 миллиардов на закупку военной помощи для Украины и $13,37 миллиардов финансовой поддержки.

Эти средства будут выделены в дополнение к рекордным $858 млрд оборонных расходов на этот год.

Теперь законопроект должен быть одобрен Палатой представителей США и подписан президентом Джо Байденом для вступления в силу. Это должно произойти до пятницы включительно, иначе в американском правительстве наступит шатдаун (временная приостановка работы из-за отсутствия согласованного финансирования).

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Ранее спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси выразила уверенность, что законопроект с помощью для Украины примут в ближайшее время.

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