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Еврокомиссия перечислила Украине 66 млн евро на восстановление разрушенных школ

"Европейская правда"Пятница, 23 декабря 2022, 12:37

Европейская комиссия перечислила 66 миллионов евро в бюджет Украины на реконструкцию и восстановление школьных учреждений, которые были повреждены в ходе жестокой войны России против Украины.

Об этом сообщила Катарина Матернова, заместитель генерального директора Генерального директората по вопросам политики добрососедства и переговоров о расширении, пишет "Европейская правда".

Как сообщалось, 16 декабря Европейская комиссия и правительство Украины подписали пакет поддержки в размере 100 миллионов евро для реконструкции и восстановления школьных учреждений, пострадавших в результате войны России.

Пакет предусматривает 34 млн евро на легкий и средний ремонт, включая ремонт окон, крыш, дверей, санитарно-технических и отопительных сооружений, а также предоставление оборудования для учебных помещений и бомбоубежищ.

66 миллионов евро, по плану, предоставляются непосредственно украинскому правительству как бюджетная поддержка.

В результате российских ударов на сегодня повреждено или разрушено более 2800 учебных заведений.

Напомним, ранее в декабре Финляндия отправила в Украину первые пять автобусов для перевозки детей и молодежи в школу.

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Темы: ЕврокомиссияУкраинаденьгивойна
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