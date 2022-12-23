Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Еврокомиссия перечислила Украине 66 млн евро на восстановление разрушенных школ

"Европейская правда"Пятница, 23 декабря 2022, 11:37

Европейская комиссия перечислила 66 миллионов евро в бюджет Украины на реконструкцию и восстановление школьных учреждений, которые были повреждены в ходе жестокой войны России против Украины.

Об этом сообщила Катарина Матернова, заместитель генерального директора Генерального директората по вопросам политики добрососедства и переговоров о расширении, пишет "Европейская правда".

Как сообщалось, 16 декабря Европейская комиссия и правительство Украины подписали пакет поддержки в размере 100 миллионов евро для реконструкции и восстановления школьных учреждений, пострадавших в результате войны России.

Реклама:

Пакет предусматривает 34 млн евро на легкий и средний ремонт, включая ремонт окон, крыш, дверей, санитарно-технических и отопительных сооружений, а также предоставление оборудования для учебных помещений и бомбоубежищ.

66 миллионов евро, по плану, предоставляются непосредственно украинскому правительству как бюджетная поддержка.

В результате российских ударов на сегодня повреждено или разрушено более 2800 учебных заведений.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, ранее в декабре Финляндия отправила в Украину первые пять автобусов для перевозки детей и молодежи в школу.

Темы: ЕврокомиссияУкраинаденьгивойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Еврокомиссия
"Не сосредоточены на дате": Еврокомиссия не готова к расширению ЕС до 2030 года
В Еврокомиссии призвали РФ продлить "зерновую инициативу"
Еврокомиссия обвиняет Россию в фальсификации истории и дезинформации
Последние новости
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
обновляетсяВ Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
Все новости...
Реклама: