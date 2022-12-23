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Байден подписал рекордный оборонный бюджет с $800 млн для Украины

"Европейская правда"Пятница, 23 декабря 2022, 18:25
фото: The White House

Президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет Соединенных Штатов на следующий год с рекордными 858 млрд долларов, в котором заложены средства и для военной помощи Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в Белом доме.

"В пятницу, 23 декабря 2022 года, президент подписал H.R. 7776, "Закон о бюджетных ассигнованиях на нужды национальной обороны на 2023 финансовый год", который утверждает ассигнования на 2023 финансовый год, главным образом, на программы Министерства обороны и военного строительства, программы национальной безопасности Министерства энергетики и программы разведки; определяет повышение базового денежного обеспечения военнослужащих и другие полномочия, связанные с Вооруженными силами США; утверждает ассигнования Государственному департаменту, Министерству внутренней безопасност

В оборонный бюджет заложили на 45 млрд больше, чем сначала предлагал президент Джо Байден. Бюджет предусматривает увеличение заработной платы для американских военных, финансирование закупки оружия, поддержку для Тайваня, которому угрожает Китай, и 800 млн военной поддержки для Украины для отпора агрессии РФ.

Сенат Конгресса США утвердил оборонный бюджет 16 декабря. Палата представителей - нижняя палата Конгресса - одобрила оборонный бюджет 8 декабря.

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Темы: СШАБайденбюджетденьги
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