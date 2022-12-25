На Херсонщине за сутки пострадала гражданская инфраструктура 8 населенных пунктов – сводка Генштаба

На Херсонском направлении за сутки в результате российских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура 8 населенных пунктов, есть раненые.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Российские оккупанты, с целью запугивания, продолжают хаотичные обстрелы мирного населения в освобожденных городах и селах вдоль правого берега реки Днепр. Систематическим минометным обстрелам подвергается город Берислав Херсонской области.

Также на Херсонском направлении от обстрелов пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Херсон, Республиканец, Тягинка, Зеленовка, Инженерное, Антоновка, Садовое и Великанское. Есть пострадавшие среди мирных жителей".

Детали: В течение суток оккупанты нанесли ракетный удар по району Купянска Харьковской области. Также совершили более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Угроза вражеских авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины.

На Северском направлении противник обстрелял позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Винторовка, Мануховка, Рыжевка и Ворожба Сумской области.

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На Слобожанском направлении минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Стрелечья, Старица, Землянки, Устиновка и Ольховатка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях огневому поражению из танков и артиллерии подверглись районы более 25 населенных пунктов. Среди них - Двуречная, Кисловка, Котляровка и Берестовое на Харьковщине; Площанка, Диброва и Червонопоповка Луганской области и Ямполовка - Донецкой.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях оккупанты обстреляли районы более 20 населенных пунктов. В частности, это - Спирное, Берестовое, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Опытное, Озаряновка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник нанес огневое воздействие по районам Угледара, Большой Новоселки и Временки в Донецкой области.

На Запорожском направлении зафиксированы вражеские обстрелы вблизи более 20 населенных пунктов. Среди них - Гуляйполе, Красное, Степное, Малые Щербаки, Щербаки и Чаривне Запорожской области и Никополь - Днепропетровской.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 2 удара по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 5 пунктов управления и район сосредоточения живой силы противника.