На Херсонщине за сутки пострадала гражданская инфраструктура 8 населенных пунктов – сводка Генштаба

На Херсонском направлении за сутки в результате российских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура 8 населенных пунктов, есть раненые.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Российские оккупанты, с целью запугивания, продолжают хаотичные обстрелы мирного населения в освобожденных городах и селах вдоль правого берега реки Днепр. Систематическим минометным обстрелам подвергается город Берислав Херсонской области.

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Также на Херсонском направлении от обстрелов пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Херсон, Республиканец, Тягинка, Зеленовка, Инженерное, Антоновка, Садовое и Великанское. Есть пострадавшие среди мирных жителей".

Детали: В течение суток оккупанты нанесли ракетный удар по району Купянска Харьковской области. Также совершили более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Угроза вражеских авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины.

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На Северском направлении противник обстрелял позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Винторовка, Мануховка, Рыжевка и Ворожба Сумской области.

На Слобожанском направлении минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Стрелечья, Старица, Землянки, Устиновка и Ольховатка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях огневому поражению из танков и артиллерии подверглись районы более 25 населенных пунктов. Среди них - Двуречная, Кисловка, Котляровка и Берестовое на Харьковщине; Площанка, Диброва и Червонопоповка Луганской области и Ямполовка - Донецкой.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях оккупанты обстреляли районы более 20 населенных пунктов. В частности, это - Спирное, Берестовое, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Опытное, Озаряновка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник нанес огневое воздействие по районам Угледара, Большой Новоселки и Временки в Донецкой области.

На Запорожском направлении зафиксированы вражеские обстрелы вблизи более 20 населенных пунктов. Среди них - Гуляйполе, Красное, Степное, Малые Щербаки, Щербаки и Чаривне Запорожской области и Никополь - Днепропетровской.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 2 удара по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 5 пунктов управления и район сосредоточения живой силы противника.