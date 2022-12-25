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Послом Украины в Болгарии назначили сексолога без дипломатического опыта

"Европейская правда"Воскресенье, 25 декабря 2022, 20:25
Послом Украины в Болгарии назначили сексолога без дипломатического опыта
Олеся Илащук, фото из открытых источников

Олеся Илащук, которую президент Владимир Зеленский назначил послом Украины в Болгарии, не имеет опыта работы ни в дипломатии, ни на государственных должностях и до сих пор позиционировалась как специалист по сексологии и драгоценным украшениям.

Информацию о том, что новый посол в Болгарии не имеет отношения к МИД, "Европейской правде" подтвердили несколько источников в дипкорпусе.

Как утверждается, посол, указ о назначении которой президент подписал 23 декабря, уже начала приобретать опыт по новой специальности - в частности, участвовала в общем совещании послов Украины, которое проходило 22-25 декабря в Киеве и Николаеве.

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Между тем, проблемой является то, что ранее она вообще не имела опыта работы в качестве специалиста-международника.

Биография нового Украины в Болгарии пока не обнародована, однако отдельные детали она раскрыла на двух профилях в Facebook, которые не имеют официальной отметки верификации, но на которых размещены личные фото и другая информация Олеси Илащук.

Один из них длительное время не обновляется; в нем Илащук позиционируется в качестве специалиста по вопросам обработки драгоценных камней. Профиль утверждает, что она является выпускницей антверпенского Высшего совета по вопросам бриллиантов - авторитетной организации, которая не является университетом или образовательным центром, однако все же предоставляет определенные образовательные услуги.

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В другом профиле, который активно обновлялся до последнего времени, тот же человек позиционируется как "клинический психолог, системно-семейный терапевт, гештальт-терапевт, сексолог-консультант". Исходя из публичной активности будущей представительницы Украины в государстве-члене ЕС и НАТО, она до последнего времени занималась вопросами гештальт-лечения и сексологии. В воскресенье вечером этот профиль был заблокирован.

На обоих профилях были размещены личные фото и другие детали относительно новоназначенного посла, которые удалось верифицировать, предпочтения для которых с давних времен проставляли профили Ярославы Гресь (задействована в президентской инициативе United24) и Олеся Дония (политолог, который сейчас сотрудничает с властью).

Стоит заметить, что политические назначения на должности посла лиц из-за пределов МИД не является исключительным; такие решения практиковались при многих президентах, что нередко вызывало критику. Впрочем, назначения вообще без опыта в международной сфере действительно единичны. Также без более подробной информации о биографии нового посла сложно понять, имеет ли она связь с Болгарией.

Европейская правда будет следить за развитием событий.

Темы: БолгарияЗеленскийдипломатические отношения
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