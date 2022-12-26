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ВСУ ударили по 9 пунктам управления врага – сводка

Ольга ГлущенкоПонедельник, 26 декабря 2022, 06:02
ВСУ ударили по 9 пунктам управления врага – сводка
фото Генштаба

Силы обороны отбили вражеские атаки, а также поразили 9 пунктов управления и 7 районов сосредоточения оккупантов.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: За прошедшие сутки противник нанес 1 авиационный и 5 ракетных ударов, совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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Подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Площанка, Невское и Червонопоповка Луганской области и Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Подгороднее, Бахмут, Курдюмовка, Майорск, Водяное, Красногоровка и Марьинка в Донецкой области.

На Северском направлении вражеские обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Винторовка, Мануховка, Рыжевка и Ворожба Сумской области.

На Слобожанском направлении минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Стрелечья, Старица, Землянки, Устиновка, Ольховатка, Чугуновка, Новомлинск и Каменка Харьковской области.

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На Купянском и Лиманском направлениях враг нанес огневое поражение по районам более 25 населенных пунктов. Среди них - Двуречная, Кисловка, Котляровка и Берестовое на Харьковщине; Стельмаховка, Площанка, Диброва и Червонопоповка Луганской области и Ямполовка и Торское в Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник обстрелял позиции наших войск в районах более 20 населенных пунктов. В частности это - Спирное, Берестовое, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Опытное, Озаряновка, Нью-Йорк, Авдеевка, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.

На Новопавловском направлении огневому воздействию подверглись Угледар, Великая Новоселка и Временка Донецкой области.

На Запорожском направлении обстреляны районы более 25 населенных пунктов. Среди них Гуляйполе, Красное, Степное, Малые Щербаки, Щербаки и Чаривне Запорожской области и Никополь - Днепропетровской.

На Херсонском направлении противник продолжает артиллерийские обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Республиканец, Тягинка, Зеленовка, Инженерное, Антоновка, Садовое и Великанское Херсонской области и город Херсон.

Противник продолжает нести потери. Так, в городе Старобельск Луганской области в оборудованный оккупантами военный госпиталь за последнее время доставлено около 50 тяжелораненых военнослужащих врага. В городе Горловка Донецкой области из-за недостатка донорской крови всех работников медицинских учреждений обязали сдавать кровь в соответствии с составленным графиком.

Авиация Сил обороны в течение минувших суток нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ оккупантов. А ракетчики и артиллеристы ВСУ поразили 9 пунктов управления, 2 района сосредоточения живой силы и 2 других важных объекта противника.

Темы: ГенштабВооруженные силывойна
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