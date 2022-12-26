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В Сербии неизвестные разрисовали буквами Z мурал с Лесей Украинкой

"Европейская правда"Понедельник, 26 декабря 2022, 21:02

В Белграде неизвестные в ночь на понедельник совершили акт вандализма против мурала, посвященного украинской писательнице, поэтессе и переводчице Лесе Украинке - разрисовали его буквами Z и лозунгами о "нацизме".

Об этом, как передает "Европейская правда", сообщил сербский культурный союз "Крокодил", который занимается муралом.

По ее словам, мурал с Лесей Украинкой частично зарисовали тремя буквами Z, которые Россия использует как символ агрессии против Украины, а также надписями на сербском: "Это Сербия!", "Здесь такому не место!" и "Здесь нацизма нет".

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Союз подчеркивает "неправдоподобный" характер этих надписей, поскольку Леся Украинка - признанная в Европе поэтесса и писательница конца XIX - начала ХХ века, которая "была политической активисткой и феминисткой, собирательницей народного творчества, высокообразованной полиглоткой", не имеющей отношения к нацизму.

"Крокодил" призвал власти Сербии отреагировать на "акт вандализма, который распространяет ненавистнические и праворадикальные сигналы и косвенным образом угрожает безопасности граждан".

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Мурал Леси Украинки в Белграде появился не позднее начала октября 2022 года. Его создание оплатил союз "Крокодил" в рамках проекта по созданию муралов и граффити для противодействия языку ненависти, автор пожелал остаться неизвестным.

Культурный союз "Крокодил" был создан в 2009 году при поддержке Европейского Союза для налаживания культурного обмена в пределах Западных Балкан, а также региона с остальной Европой. Союз стал известен своими литературными фестивалями и дискуссиями на темы будущего Европы, влияния миграции и языкового национализма.

Это не первый случай, когда символ российской агрессии появляется на связанных с Украиной культурных памятниках в Сербии. В начале апреля латинская буква Z была замечена на памятнике украинскому поэту Тарасу Шевченко в сербском городе Нови-Сад.

Темы: Сербиякультурапропаганда
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