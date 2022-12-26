ЗРК Patriot будут размещены в Украине менее чем за полгода - Кулеба

Правительство Соединенных Штатов разработало специальный план по ускоренному развертыванию зенитно-ракетного комплекса Patriot, который Вашингтон передаст Киеву, в Украине.

Об этом в интервью агентству AP в понедельник заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает "Европейская правда".

По его словам, американское правительство разработало специальный план, чтобы подготовить батарею Patriot к эксплуатации в Украине менее чем за шесть месяцев, тогда как обычно подготовка длится до года.

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Также Кулеба сказал AP, что "абсолютно доволен" результатами визита президента Владимира Зеленского в США на прошлой неделе, что стало его первой зарубежной поездкой за время полномасштабного вторжения РФ.

Напомним, на фоне визита президента Украины Владимира Зеленского в США 21 декабря государственный секретарь США Энтони Блинкен официально объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 1,85 миллиарда долларов, который впервые предусматривает передачу системы противовоздушной обороны Patriot.

Кулеба тогда сказал, что решение президента США Джо Байдена о передаче Украине ЗРК Patriot является прецедентным и открывает двери для аналогичных шагов союзников.

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В то же время, как неофициально сообщалось, для того чтобы украинские военные были должным образом подготовлены для работы с зенитно-ракетным комплексом Patriot, понадобится несколько месяцев.

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