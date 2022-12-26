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Экс-главу СБУ Якименко оккупанты поставили во главе "спецслужбы" на Херсонщине

"Украинская правда"Понедельник, 26 декабря 2022, 22:55
Экс-главу СБУ Якименко оккупанты поставили во главе спецслужбы на Херсонщине
Александр Якименко, фото из Wikipedia

Бывшего руководителя Службы безопасности Украины времен Виктора Януковича Александра Якименко назначили главой "спецслужбы" оккупированных территорий Херсонской области.

Источник: херсонское издание "Мост", собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Еще в начале августа "Мост" со ссылкой на собственные источники писал, что Александра Якименко сделали главой "спецслужбы" оккупированных территорий Херсонской области. Некоторые источники сообщили об этом еще в начале июня.

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Теперь подтверждение этому нашлось в российском Едином государственном реестре юридических лиц.

Оккупационную спецслужбу зарегистрировали 22 декабря 2022 года как "Государственную службу безопасности Херсонской области". Местом ее размещения российские оккупанты определили здание Хозяйственного суда области на улице Театральной, 18, в Херсоне.

 

Где находится Якименко при этом неизвестно. Российские захватчики и их фейковые "чиновники" покинули Херсон до возвращения контроля над городом к ВСУ 11 ноября. 

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Обновлено: Источник "Украинской правды" подтвердил назначение российскими оккупантами Якименко на должность.

Справка: Александр Якименко является уроженцем Эстонии и гражданином России, который служил в ее армии. 

Якименко работал в СБУ, был начальником управления в Севастополе до аннексии Крыма Россией. В 2011-2012 годах он 11 месяцев был главой ГУ СБУ в Донецкой области. 

Летом 2012 года Якименко повысили до должности первого заместителя главы СБУ и главы управления "К" – по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. 

В начале 2013 года Александра Якименко, с нарушением законодательства, назначили главой Службы безопасности Украины. Во главе с ним СБУ была вовлечена в попытки тогдашней власти подавить Евромайдан.

После побега и устранения Януковича Якименко тоже сбежал в Россию.

За причастность к попыткам подавить Евромайдан Александру Якименко сообщали о подозрении минимум 4 раза – в 2014, 2015, 2017 и 2021 годах.

В Украине он находился под санкциями.

Темы: оккупацияХерсонская областьХерсонСБУ
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