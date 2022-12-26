Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Экс-главу СБУ Якименко оккупанты поставили во главе "спецслужбы" на Херсонщине

"Украинская правда"Понедельник, 26 декабря 2022, 23:55
Александр Якименко, фото из Wikipedia

Бывшего руководителя Службы безопасности Украины времен Виктора Януковича Александра Якименко назначили главой "спецслужбы" оккупированных территорий Херсонской области.

Источник: херсонское издание "Мост", собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Еще в начале августа "Мост" со ссылкой на собственные источники писал, что Александра Якименко сделали главой "спецслужбы" оккупированных территорий Херсонской области. Некоторые источники сообщили об этом еще в начале июня.

Теперь подтверждение этому нашлось в российском Едином государственном реестре юридических лиц.

Оккупационную спецслужбу зарегистрировали 22 декабря 2022 года как "Государственную службу безопасности Херсонской области". Местом ее размещения российские оккупанты определили здание Хозяйственного суда области на улице Театральной, 18, в Херсоне.

 

Где находится Якименко при этом неизвестно. Российские захватчики и их фейковые "чиновники" покинули Херсон до возвращения контроля над городом к ВСУ 11 ноября. 

Обновлено: Источник "Украинской правды" подтвердил назначение российскими оккупантами Якименко на должность.

ВИДЕО ДНЯ

Справка: Александр Якименко является уроженцем Эстонии и гражданином России, который служил в ее армии. 

Якименко работал в СБУ, был начальником управления в Севастополе до аннексии Крыма Россией. В 2011-2012 годах он 11 месяцев был главой ГУ СБУ в Донецкой области. 

Летом 2012 года Якименко повысили до должности первого заместителя главы СБУ и главы управления "К" – по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. 

В начале 2013 года Александра Якименко, с нарушением законодательства, назначили главой Службы безопасности Украины. Во главе с ним СБУ была вовлечена в попытки тогдашней власти подавить Евромайдан.

После побега и устранения Януковича Якименко тоже сбежал в Россию.

За причастность к попыткам подавить Евромайдан Александру Якименко сообщали о подозрении минимум 4 раза – в 2014, 2015, 2017 и 2021 годах.

В Украине он находился под санкциями.

Темы: оккупацияХерсонская областьХерсонСБУ
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Ситуация с электричеством в Киеве стабилизируется – Yasno

фотоРоссияне обстреляли родильное отделение в Херсоне

Минкульт не собирается продлевать аренду главных храмов Лавры для УПЦ МП

Заявления Орбана демонстрируют патологическое пренебрежение к Украине и политическую близорукость - МИД

Двадцатка богатейших украинцев с февраля потеряла $20 млрд - рейтинг Forbes

В Украине арестовали имущество российского олигарха Усманова на почти 2 миллиарда

Все новости...
оккупация
Оккупанты готовят "эвакуацию" жителей Энергодара – Сопротивление
Оккупанты планируют "зачистить" захваченные территории от неподконтрольных Кремлю церквей – ЦНС
В Токмаке оккупанты усиленно ищут патриотов Украины
Последние новости
22:22
Центробанк РФ признал, что не сможет вернуть заблокированные за рубежом активы
22:21
В УПЦ МП отреагировали на решение КС: название менять не собираются
22:06
Экономические новости 27 декабря: суд арестовал активы Усманова, РФ запрещает экспорт нефти
21:56
В правительстве Британии опасаются экономических последствий вторжения Китая на Тайвань – СМИ
21:51
Одного из четырех украинцев, которые заблудились в горах в Румынии, нашли мертвым
21:34
НБУ установил требования к оплате цифрового контента для операторов
21:25
Данилов к УПЦ МП: Признайте, что принадлежите Москве, и отрекитесь от Путина-сатаны
21:12
Премьер Эстонии: язык образования - это вопрос национальной безопасности
20:52
В Армении раскритиковали РФ: принуждает к уступкам Азербайджану и присоединению к "Союзному государству"
20:42
Ситуация с электричеством в Киеве стабилизируется – Yasno
Все новости...