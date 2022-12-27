ВСУ отбили вражеские атаки возле 8 населенных пунктов – Генштаб

26 декабря Силы обороны отбили атаки россиян в районах 8 населенных пунктов.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "За прошедшие сутки противник нанес 2 ракетных удара и совершил 44 обстрела из реактивных систем залпового огня.

В то же время подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское и Стельмаховка Луганской области и Дилиевка, Красногоровка, Водяное, Веселое, Марьинка и Победа в Донецкой области".

Детали: На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, враг сохраняет военное присутствие вдоль государственной границы, признаков формирования его наступательных группировок не обнаружено.

На Северском направлении противник обстрелял районы Винторовки, Мануховки, Рыжевки и Ворожбы Сумской области.

На Слобожанском направлении огневому воздействию подверглись районы населенных пунктов Глубокое, Красное, Старица, Огирцево, Новомлинск, Двуречная и Купянск Харьковской области.

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На Купянском и Лиманском направлениях враг обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Берестовое, Тавильжанка, Табаевка, Крохмальное и Первомайское на Харьковщине; Новоселовское, Стельмаховка, Коломийчиха, Первомайское и Площанка Луганской области и Ямполовка, Торское, Диброва и Григорьевка в Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник нанес огневое поражение по районам более 25 населенных пунктов. В частности это – Белогоровка, Бахмут, Клищеевка, Белая Гора, Курдюмовка, Водяное, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении пострадали Пречистовка, Золотая Нива и Великая Новоселка в Донецкой области.

На Запорожском направлении из минометов и ствольной артиллерии враг обстрелял районы Темировки, Ольговского, Полтавки, Малой Токмачки, Новоданиловки, Новоандреевки и Плавней Запорожской области.

На Херсонском направлении от обстрелов оккупантов пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Берислав, Веселое, Садовое, Антоновка и Станислав Херсонской области и город Херсон.

В Генштабе сообщили, что 25 декабря украинские военнослужащие поразили сосредоточение живой силы российских захватчиков возле Новобелозерки Васильевского района Запорожской области. Потери противника составили до 100 военнослужащих мертвыми и ранеными. Среди них - 15 сотрудников ФСБ РФ.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удар по району сосредоточения оккупантов.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 пункта управления и 6 районов сосредоточения живой силы противника.