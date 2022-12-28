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Германия купила для Украины 480 генераторов, половина уже доставлены

"Европейская правда"Среда, 28 декабря 2022, 15:07

Немецкое федеральное агентство по оказанию технической помощи (THW) уже отправило 355 транспортов помощи из Германии в Украину и соседние страны.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Организация закупила около 480 электрогенераторов и уже доставила 196 из них в Украину для стабилизации энергетической инфраструктуры, пострадавшей от российских атак.

"Мы вносим самый большой вклад среди стран ЕС в этой сфере. То же самое касается эвакуации раненых и пострадавших. Мы уже эвакуировали 600 человек, многие из которых были тяжело ранены и сейчас получают наилучшую медицинскую помощь в Германии", - сказал глав МВД Нэнси Фезер.

THW - это немецкая организация гражданской обороны и ликвидации последствий стихийных бедствий федерального правительства с добровольными и штатными сотрудниками, находящаяся в ведении Министерства внутренних дел Германии.

Ранее СМИ сообщали, что ремонт энергетической инфраструктуры Украины, пострадавшей от российских ракетных обстрелов, осложняется дефицитом необходимых компонентов и несовместимостью тех компонентов, которые Киеву могут передать западные партнеры.

Напомним, в середине декабря Соединенные Штаты отправили Украине первую часть своего энергетического оборудования стоимостью около 13 миллионов долларов, чтобы поддержать энергетическую инфраструктуру страны после нападения со стороны России.

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Темы: Германияэнергетика
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