Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Силы ПВО Украины сбили более 420 ракет и 430 дронов с сентября

Елена РощинаСреда, 28 декабря 2022, 18:25
Юрий Игнат, фото АрмияИнформ

С 11 сентября силы украинской противовоздушной обороны сбили более 420 российских ракет и 430 вражеских "дронов-камикадзе".

Источник: спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире национального телемарафона 28 декабря

Прямая речь: "Все дату 10 октября, от первого массированного обстрела (энергетической инфраструктуры Украины – ред.), приняли за начало отсчета атак на энергетическую инфраструктуру. Но на самом деле ударили по Харьковской ТЭЦ еще 11 сентября. Именно эта дата, когда террористы напали на башни-близнецы (в 2001 году в Нью-Йорке – ред.), – так же и они (россияне) начали нападать на нашу критическую инфраструктуру.

С тех пор уже более 420 ракет и 430 дронов-камикадзе были сбиты противовоздушной обороной, а атаковало большее количество, разумеется". 

Детали: Много ракет в РФ использовано, носители есть, но не факт, что есть в достаточном количестве ракеты к ним, отметил Игнат. 

По его словам, самолеты стратегической авиации – Ту-95 и Ту-160 – сейчас перебазировались на другие аэродромы, рассредоточились в РФ.  

Игнат выразил мнение, что взрывы на аэродроме в Энгельсе и передислокация техники РФ в Приморский край существенно не влияют на способность российской авиации наносить ракетные удары по Украине.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ПВОВоздушные силы ВСУвойнаРосcия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

инфографика 54% украинцев хотят полного запрета УПЦ МП – КМИС

Воздушные силы уточнили, чем и откуда Россия ударила по Украине 29 декабря

Министр экономики Германии: Россия движется к поражению в Украине

обновлено, фотоСБУ объявила подозрение мэру Полтавы

ПВО сбила 54 российские крылатые ракеты из 69 запущенных - Залужный

фотоСБУ на рассвете наведалась к УПЦ МП в Хмельницкой области

Все новости...
ПВО
Италия рассматривает предоставление Украине средств ПВО - Мелони в разговоре с Зеленским
Воздушные силы уточнили, за какое время специалисты ВСУ могут овладеть ЗРК Patriot
В Одессе во время воздушной тревоги сработала ПВО – СМИ
Последние новости
15:39
Президент Сербии отменил состояние повышенной готовности армии
15:28
Великобритания в 2023 году выделит 2,3 млрд фунтов на поддержку Украины
15:18
Генштаб прогнозирует больше "бавовны" у россиян в 2023 году
15:09
Россияне снова ударили по Харькову и области: есть погибший и раненые
15:09
Военные Беларуси заявили, что сбили украинскую ракету С-300
15:02
Курс валют на 29 декабря: гривна на "черном рынке" ослабла, в банках – наоборот
14:44
фотоАтака российских ракет на Киевщину: поврежден 21 дом, больница и авто
14:39
Оккупанты в Крыму объявили высокий уровень "террористической угрозы" почти на месяц
14:26
Страны ЕС советуются, как реагировать на всплеск эпидемии коронавируса в Китае
14:20
Во Львовской области без света более 280 населенных пунктов, возобновить подключение планируют к вечеру
Все новости...