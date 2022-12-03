Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Обыски в УПЦ МП: Зеленский обещает продолжение борьбы за "духовную независимость"

"Украинская правда"Суббота, 3 декабря 2022, 00:15
владимир зеленский, скриншот

Президент Владимир Зеленский пообещал новые шаги для достижения "духовной независимости" Украины.

Источник: вечернее видеообращение Зеленского в соцсетях

Прямая речь: "На днях мы сделали часть шагов, чтобы гарантировать духовную независимость нашего народа. Вижу, что люди поддерживают эти шаги, и очень мощно поддерживают. И это еще не все. Будут еще шаги. Украина больше никогда не будет останавливаться на полпути".

  • Что предшествовало:
  • В последние недели СБУ провела ряд обысков в учреждениях УПЦ МП в Киеве и многих областях. Они связаны с пропагандой "русского мира" в церквях УПЦ МП. Нескольким священнослужителям сообщили о подозрениях.
  • Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабмину предложить Верховной Раде запретить деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата в Украине, а также инициировал проверку законности пребывания УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре.
  • 1 декабря Зеленский ввел в действие персональные санкции в отношении некоторых представителей религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации. Позже собеседники УП в команде президента сообщили, что СНБО ввел санкции против священнослужителей УПЦ МП, в частности наместника Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя) и экс-нардепа Вадима Новинского.
  • В Мининформполитики объяснили, почему в Украине решили запретить деятельность УПЦ Московского патриархата - религиозные организации не должны нарушать права и свободы граждан, нести угрозу жизни, здоровью и безопасности, при этом УПЦ МП нарушает эти обязательства, сотрудничая со страной-агрессором.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЗеленскийУПЦ МП
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

видеоДень ЧМ-22: стартовал плей-офф, Австралия и США завершили свои выступления

СБУ обнародовала список связанных с УПЦ МП лиц, попавших под санкции

Зеленский раскритиковал предельную цену на российскую нефть: Слабая позиция

Совет ЕС утвердил решение об ограничении цены российской нефти

Лукашенко на встрече с Шойгу пугает войной до последнего "не то украинца, не то поляка"

Полиция ищет, кто помог УП обнаружить замглавы ОП Тимошенко на дорогом авто

Все новости...
В оккупированном Мариуполе значительно увеличилось количество могил - фото со спутника
Из-за вражеских обстрелов Херсон снова остался без света – ОВА
Эпифаний: Мы пройдем этот путь и в Печерской Лавре зазвучит украинская молитва
Оккупанты завезли в Мелитополь учителей из Дагестана – ЦНС
Последние новости
01:04
видеоВ Эфиопию прибыл первый корабль с гуманитарным зерном из Украины
00:23
Залужный поговорил с генералом Молли о потребностях Украины в ПВО
23:36
Всех коллаборантов вывезли из Олешек на Херсонщине – ЦНС
23:00
Россияне обстреляли одну из громад Сумщины, повреждены линии электропередач
22:57
видеоДень ЧМ-22: стартовал плей-офф, Австралия и США завершили свои выступления
22:37
Фильмы, выходящие в украинский кинопрокат в декабре: подборка
22:35
Арахамия озвучил условия переговоров о гарантиях безопасности для России
22:09
В случае длительного отключения электричества плановые госпитализации могут приостановить – Минздрав
21:33
СБУ обнародовала список связанных с УПЦ МП лиц, попавших под санкции
21:25
Литва и Латвия отказали во въезде более тысячи граждан РФ
Все новости...