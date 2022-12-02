Обыски в УПЦ МП: Зеленский обещает продолжение борьбы за "духовную независимость"

Президент Владимир Зеленский пообещал новые шаги для достижения "духовной независимости" Украины.

Источник: вечернее видеообращение Зеленского в соцсетях

Прямая речь: "На днях мы сделали часть шагов, чтобы гарантировать духовную независимость нашего народа. Вижу, что люди поддерживают эти шаги, и очень мощно поддерживают. И это еще не все. Будут еще шаги. Украина больше никогда не будет останавливаться на полпути".

Реклама: