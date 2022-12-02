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Обыски в УПЦ МП: Зеленский обещает продолжение борьбы за "духовную независимость"

"Украинская правда"Пятница, 2 декабря 2022, 23:15
Обыски в УПЦ МП: Зеленский обещает продолжение борьбы за духовную независимость
владимир зеленский, скриншот

Президент Владимир Зеленский пообещал новые шаги для достижения "духовной независимости" Украины.

Источник: вечернее видеообращение Зеленского в соцсетях

Прямая речь: "На днях мы сделали часть шагов, чтобы гарантировать духовную независимость нашего народа. Вижу, что люди поддерживают эти шаги, и очень мощно поддерживают. И это еще не все. Будут еще шаги. Украина больше никогда не будет останавливаться на полпути".

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  • Что предшествовало:
  • В последние недели СБУ провела ряд обысков в учреждениях УПЦ МП в Киеве и многих областях. Они связаны с пропагандой "русского мира" в церквях УПЦ МП. Нескольким священнослужителям сообщили о подозрениях.
  • Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабмину предложить Верховной Раде запретить деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата в Украине, а также инициировал проверку законности пребывания УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре.
  • 1 декабря Зеленский ввел в действие персональные санкции в отношении некоторых представителей религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации. Позже собеседники УП в команде президента сообщили, что СНБО ввел санкции против священнослужителей УПЦ МП, в частности наместника Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя) и экс-нардепа Вадима Новинского.
  • В Мининформполитики объяснили, почему в Украине решили запретить деятельность УПЦ Московского патриархата - религиозные организации не должны нарушать права и свободы граждан, нести угрозу жизни, здоровью и безопасности, при этом УПЦ МП нарушает эти обязательства, сотрудничая со страной-агрессором.

Темы: ЗеленскийУПЦ МП
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