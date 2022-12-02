Власти объяснили, почему запрещают УПЦ МП: опасна для здоровья и жизни
Пятница, 2 декабря 2022, 13:25
Центр стратегических коммуникаций при Мининформполитики "Справді" объяснил, почему в Украине решили запретить деятельность УПЦ Московского патриархата.
Источник: Справді в Telegram
Дословно "Справді": "Почему Зеленский запретил деятельность УПЦ МП. Религиозные организации должны не нарушать права и свободы граждан, не нести угрозы жизни, здоровью и безопасности. Но объекты УПЦ МП нарушают эти обязательства, сотрудничая со страной-агрессором".
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Детали: Также подчеркивается, что в храмах УПЦ МП:
- распространяют российскую пропаганду,
- ими прикрывают деятельность вражеских спецслужб,
- в них вербуют российскую агентуру.
В "Справді" отметили, что УПЦ должна доказать отсутствие у себя церковно-канонической связи с Московским патриархатом, который обслуживает путинский режим и его цели в агрессивной войне против Украины.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- В последние недели СБУ провела ряд обысков в учреждениях УПЦ МП в Киеве и многих областях. Они связаны с пропагандой "русского мира" в церквях УПЦ МП. Нескольким священнослужителям сообщили о подозрениях.
- 1 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабмину предложить Верховной Раде запретить деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата в Украине, а также инициировал проверку законности пребывания УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре.
- 1 декабря Зеленский ввел в действие персональные санкции в отношении некоторых представителей религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации. Позже источники УП в команде президента сообщили, что СНБО ввел санкции против священнослужителей УПЦ МП, в частности наместника Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя) и экс-нардепа Вадима Новинского.
- Утром 2 декабря Служба безопасности Украины проводила обыски в ряде храмов и монастырей УПЦ МП в трех областях.