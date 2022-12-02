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Власти объяснили, почему запрещают УПЦ МП: опасна для здоровья и жизни

Ирина БалачукПятница, 2 декабря 2022, 14:25
Священнослужители УПЦ МП во время литургии в Киево-Печерской лавре. Фото church.ua

Центр стратегических коммуникаций при Мининформполитики "Справді" объяснил, почему в Украине решили запретить деятельность УПЦ Московского патриархата.

Источник: Справді в Telegram

Дословно "Справді": "Почему Зеленский запретил деятельность УПЦ МП. Религиозные организации должны не нарушать права и свободы граждан, не нести угрозы жизни, здоровью и безопасности. Но объекты УПЦ МП нарушают эти обязательства, сотрудничая со страной-агрессором".

Детали: Также подчеркивается, что в храмах УПЦ МП:

  • распространяют российскую пропаганду,
  • ими прикрывают деятельность вражеских спецслужб,
  • в них вербуют российскую агентуру.

В "Справді" отметили, что УПЦ должна доказать отсутствие у себя церковно-канонической связи с Московским патриархатом, который обслуживает путинский режим и его цели в агрессивной войне против Украины.

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Темы: УПЦ МПцерковьпропаганда
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