Из-за вражеских обстрелов Херсон снова остался без света – ОВА
Пятница, 2 декабря 2022, 23:18
Россияне повредили электросети в Херсоне, город снова остался без электроэнергии.
Источник: председатель Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram
Прямая речь: "Российские захватчики обстреляли Херсон – повреждены электросети. Город снова остался без света".
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Детали: Председатель ОВА добавил, что бригады энергетиков уже начали работы по восстановлению электроснабжения в городе.
Что этому предшествовало: 2 декабря Ярослав Янушевич сообщил, что подача электроэнергии в Херсоне восстановлена на 75%, что на 10% больше, чем в предыдущий день.