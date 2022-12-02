Из-за вражеских обстрелов Херсон снова остался без света – ОВА

Россияне повредили электросети в Херсоне, город снова остался без электроэнергии.

Источник: председатель Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram

Прямая речь: "Российские захватчики обстреляли Херсон – повреждены электросети. Город снова остался без света".

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Детали: Председатель ОВА добавил, что бригады энергетиков уже начали работы по восстановлению электроснабжения в городе.

Что этому предшествовало: 2 декабря Ярослав Янушевич сообщил, что подача электроэнергии в Херсоне восстановлена на 75%, что на 10% больше, чем в предыдущий день.