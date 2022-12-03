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Канада ввела новые санкции против Ирана за поставки дронов РФ

"Украинская правда"Суббота, 3 декабря 2022, 02:35
ИРАНСКИЕ ДРОНЫ SHAHED 136, ФОТО MIL.IN.UA

Канада ввела очередные санкции против иранских юридических и физических лиц, под ограничения попала компания, которая помогает разрабатывать дроны "Шахед".

Источник: министерство иностранных дел Канады

Детали: В министерстве сообщили, что под новые санкции попали 4 физических и 5 юридических лиц из-за нарушения прав человека и дестабилизации мира и безопасности.

В частности, Канада объявила санкции против иранской компании "Бахарестан Киш", которая помогает разрабатывать дроны "Шахед".

Также под действие санкций за содействие в ведении РФ войны против Украины попала иранская авиакомпания "Сафиран". Компания координировала полеты российских военных самолетов, которыми доставлялись иранские дроны.

Отмечается, что санкции предусматривают замораживание имущества и средств компаний на территории Канады. Физическим лицам, в отношении которых введены ограничения, запрещен въезд в страну.

Что этому предшествовало: 16 ноября Канада ввела санкции против производителя иранских "Шахедов".

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Темы: ИрансанкцииКанада
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