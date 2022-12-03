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Британская разведка: Захват Бахмута мог стать для РФ прежде всего символической, политической целью

"Европейская правда"Суббота, 3 декабря 2022, 08:32

По мнению британской разведки, захват Бахмута для РФ имел бы ограниченную оперативную ценность, но это могло стать для Москвы прежде всего символической целью.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

Сообщается, что российские войска продолжают сосредотачивать значительную часть своих общих военных усилий и огневых средств на примерно 15-километровом участке укрепленной линии фронта вокруг Бахмута.

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"Российский план, вероятно, заключается в том, чтобы окружить город с тактическим продвижением на север и юг. В последние дни Россия, скорее всего, осуществила небольшое продвижение на южной оси этого наступления, где она пытается закрепиться на ограниченных плацдармах к западу от болотистой местности вокруг небольшой реки Бахмутка", - говорится в обзоре.

Отмечается, что Россия определила Бахмут как приоритетное направление своих наступательных усилий с начала августа 2022 года.

"Захват города имел бы ограниченную оперативную ценность, хотя потенциально позволил бы России угрожать более крупным городским районам Краматорска и Славянска. Однако эта кампания была непропорционально дорогой по сравнению с этими возможными достижениями. Существует реальная возможность того, что захват Бахмута стал для России прежде всего символической, политической целью", - отмечает британская разведка.

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Как сообщалось, по данным разведки Британии, усиленная логистическими проблемами нехватка боеприпасов является одним из главных факторов, ограничивающих потенциал России возобновить наступательные операции в Украине.

Темы: Бахмутвойна
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