Британская разведка: Захват Бахмута мог стать для РФ прежде всего символической, политической целью

По мнению британской разведки, захват Бахмута для РФ имел бы ограниченную оперативную ценность, но это могло стать для Москвы прежде всего символической целью.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

Сообщается, что российские войска продолжают сосредотачивать значительную часть своих общих военных усилий и огневых средств на примерно 15-километровом участке укрепленной линии фронта вокруг Бахмута.

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"Российский план, вероятно, заключается в том, чтобы окружить город с тактическим продвижением на север и юг. В последние дни Россия, скорее всего, осуществила небольшое продвижение на южной оси этого наступления, где она пытается закрепиться на ограниченных плацдармах к западу от болотистой местности вокруг небольшой реки Бахмутка", - говорится в обзоре.

Отмечается, что Россия определила Бахмут как приоритетное направление своих наступательных усилий с начала августа 2022 года.

"Захват города имел бы ограниченную оперативную ценность, хотя потенциально позволил бы России угрожать более крупным городским районам Краматорска и Славянска. Однако эта кампания была непропорционально дорогой по сравнению с этими возможными достижениями. Существует реальная возможность того, что захват Бахмута стал для России прежде всего символической, политической целью", - отмечает британская разведка.

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Как сообщалось, по данным разведки Британии, усиленная логистическими проблемами нехватка боеприпасов является одним из главных факторов, ограничивающих потенциал России возобновить наступательные операции в Украине.