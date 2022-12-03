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Кремль анонсировал визит Путина на Донбасс

Роман ПетренкоСуббота, 3 декабря 2022, 14:22
Кремль анонсировал визит Путина на Донбасс
ФОТО: GETTY IMAGES

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил о планах российского президента Владимира Путина "со временем" приехать на оккупированные территории.

Источник: Песков журналистам, которого цитирует ТАСС

Прямая речь Пескова: "Путин со временем посетит Донбасс".

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Детали: Кремль не сообщил никаких подробностей или дат.

Также Песков говорит, якобы в РФ "мобилизация завершена", а никакой дополнительной информации российские власти сообщать не будут.

Напомним: Путин заявил, что РФ должна была аннексировать часть Донбасса раньше, но якобы надеялась на то, что Донецк и Луганск смогут "воссоединиться" с Украиной.

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Темы: ПутинДонбассоккупацияРосcия
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