Кремль анонсировал визит Путина на Донбасс
Суббота, 3 декабря 2022, 14:22
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил о планах российского президента Владимира Путина "со временем" приехать на оккупированные территории.
Источник: Песков журналистам, которого цитирует ТАСС
Прямая речь Пескова: "Путин со временем посетит Донбасс".
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Детали: Кремль не сообщил никаких подробностей или дат.
Также Песков говорит, якобы в РФ "мобилизация завершена", а никакой дополнительной информации российские власти сообщать не будут.
Напомним: Путин заявил, что РФ должна была аннексировать часть Донбасса раньше, но якобы надеялась на то, что Донецк и Луганск смогут "воссоединиться" с Украиной.
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