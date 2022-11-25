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Путин уверяет, что Россия "искренне" надеялась на воссоединение Донбасса с Украиной

Катерина ТищенкоПятница, 25 ноября 2022, 17:28
Владимир Путин, фото Getty Images

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ должна была аннексировать часть Донбасса раньше, но якобы надеялась на то, что Донецк и Луганск смогут воссоединиться с Украиной.

Источник: Путин на встрече с "матерями российских военных", передает российское государственное агентство ТАСС

Прямая речь: "Что касается 2014 года, конечно, задним числом мы все умны, но исходили из того, что может быть удастся договориться, и Луганск, Донецк как-то в рамках Минских договоренностей смогут воссоединиться с Украиной.

Мы искренне к этому шли, но мы не чувствовали до конца настроения людей, до конца невозможно было понять, что там происходит".

Детали: По словам президента страны-агрессора, теперь стало очевидным, что "воссоединение" РФ с Донбассом должно было произойти раньше.

"Может быть, и не было бы столько потерь среди мирных граждан, не было бы столько погибших под обстрелами детей", - считает он.

Справка: Россия с 2014 года оккупировала украинский Крым и проводила гибридную агрессию в Донецкой и Луганской областях, фактически захватив власть в частях этих областей, однако не признавая себя стороной конфликта. 24 февраля этого года РФ начала открытое полномасштабное военное вторжение в Украину.

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Предыстория: 

  • 21 февраля Путин признал оккупированные территории Украины – так называемые "Донецкую народную республику" и "Луганскую народную республику", которые де-факто находились под контролем Кремля все это время.
  • 30 сентября после проведения фейковых псевдореферендумов Путин подписал "договора о вступлении в состав России" захваченных украинских территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и заявил, что отныне их жители – граждане РФ.

Темы: ПутинДонбассоккупация
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