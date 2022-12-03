Россия использует стратегический запас некоторых видов вооружения – разведка

По некоторым видам вооружения Россия уже использует свой стратегический запас.

Источник: представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий, которого цитирует пресс-центр ГУР

Прямая речь: "Это говорит о том, что некоторые ракеты идут на применение прямо с конвейера. Насколько их хватит, многое зависит от производства.

Реклама:

Да, оно упало по сравнению с довоенным периодом. Но, к сожалению, РФ за счет того, что обходит экономические санкции, еще способна выпускать определенное количество крылатых ракет и другого вооружения, которое используется против нашего государства".

Детали: Отмечается, что в течение 2 месяцев Россия вывозила артиллерийские боеприпасы 122 мм, 152 мм из Беларуси. Также, по данным военной разведки, продолжаются переговоры РФ с другими странами по поставкам боеприпасов, ракетного вооружения к РСЗО "Смерч" и "Ураган", которых у нее дефицит и переговоры РФ с Ираном по пополнению запасов баллистических ракет.

Скибицкий отметил, что существуют соответствующие проекты договоренностей соглашений между этими странами, но на сегодня поставок такого вооружения не зафиксировано.

ВИДЕО ДНЯ

Слушайте также: