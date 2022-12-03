Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пограничники рассказали, как сбили вражеский СУ-34

Катерина ТищенкоСуббота, 3 декабря 2022, 19:47
СУ-34, иллюстративное фото ГПСУ

Государственная пограничная служба сообщила, что именно пограничники сбили в окрестностях Бахмута вражеский самолет СУ-34.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Дословно: "Метким выстрелом расчет переносного зенитно-ракетного комплекса приземлил "птичку" оккупантов, как только та появилась рядом с позициями военнослужащих ГПСУ.

Отметим, что это один из бортов, который в последнее время доставлял хлопоты защитникам Бахмута".

Детали: Пограничники добавили, что судьба пилотов пока неизвестна, а стоимость уничтоженного самолета оценивается в 50 миллионов долларов.

Что предшествовало: Генштаб ВСУ в вечерней сводке сообщил, что в районе населенного пункта Подгородное Донецкой области был сбит вражеский самолет. Отмечалось, что информация о его типе уточняется.

Слушайте также:

ВИДЕО ДНЯ
Слушайте подкаст "Кляті питання" на удобной платформе:
Apple Podcasts Google Podcasts Spotify Soundcloud НВ. Подкасти Абук

Темы: Пограничная службавойнаавиа
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Киев и 4 области с понедельника возвращаются к стабилизационным отключениям – ДТЭК

Украинский ударный беспилотник прошел ряд испытаний – Укроборонпром

Путин выбрал варварскую тактику выжженной земли - Блинкен

В ООН циркулирует проект резолюции о создании международного трибунала - СМИ

фотоДонецк и Луганск, Мелитополь и Геническ: в оккупированных городам распространяются листовки

Кремль приказал праздновать Новый год скромно, но напоминая о "героизме" оккупантов - СМИ

Все новости...
Пограничная служба
В Украину не впустили сторонника "русского мира", который "поддерживает Путина"
В Беларуси заявили, что сбили шпионский дрон из Украины: говорят, "летел в тыл"
Прямо в люк: пограничники филигранно поразили противотанковый ракетный комплекс РФ
Последние новости
21:46
Зеленский: Выстоять этой зимой – это отстоять все
21:16
Глава МИД Литвы: Тактика оставить Россию к будущему партнерству является токсичной
20:59
Минобороны Британии показало, с чем украинские военные возвращаются с обучения
20:45
На Херсонщине от автоматной очереди погибла женщина, которая пересекала на лодке Днепр
20:33
При новых блэкаутах в Киеве будут вынуждены как можно быстрее сливать воду из домов
20:27
Министр обороны США заявил, что Россия намеренно жестоко бьет по гражданским объектам
20:03
Киев и 4 области с понедельника возвращаются к стабилизационным отключениям – ДТЭК
19:51
Как начиналось украинское контрнаступление в Донецкой области – истории из первых уст
19:44
В Херсоне вскоре 70% потребителей будут с водой, 85% - уже со светом
19:33
Миграция в Германию в 2022 году превысит уровень миграционного кризиса
Все новости...