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Пограничники рассказали, как сбили вражеский СУ-34

Катерина ТищенкоСуббота, 3 декабря 2022, 18:47
Пограничники рассказали, как сбили вражеский СУ-34
СУ-34, иллюстративное фото ГПСУ

Государственная пограничная служба сообщила, что именно пограничники сбили в окрестностях Бахмута вражеский самолет СУ-34.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Дословно: "Метким выстрелом расчет переносного зенитно-ракетного комплекса приземлил "птичку" оккупантов, как только та появилась рядом с позициями военнослужащих ГПСУ.

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Отметим, что это один из бортов, который в последнее время доставлял хлопоты защитникам Бахмута".

Детали: Пограничники добавили, что судьба пилотов пока неизвестна, а стоимость уничтоженного самолета оценивается в 50 миллионов долларов.

Что предшествовало: Генштаб ВСУ в вечерней сводке сообщил, что в районе населенного пункта Подгородное Донецкой области был сбит вражеский самолет. Отмечалось, что информация о его типе уточняется.

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Темы: Пограничная службавойнаавиа
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