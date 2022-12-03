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Арахамия озвучил условия переговоров о гарантиях безопасности для России

Катерина ТищенкоСуббота, 3 декабря 2022, 21:35
Арахамия озвучил условия переговоров о гарантиях безопасности для России
Давид Арахамия, фото из Telegram

Глава парламентской фракции "Слуги народа", бывший глава переговорной группы с РФ Давид Арахамия выдвинул условия возможных переговоров о гарантиях безопасности для России, о которых в субботу упоминал президент Франции Эмманюэль Макрон.

Источник: Арахамия в Telegram

Дословно: "Украина готова обеспечить России гарантии безопасности.

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Для этого достаточно:

  • покинуть территорию нашей страны;
  • выплатить репарации;
  • наказать всех военных преступников;
  • добровольно сдать ядерное оружие.

После этого мы готовы сесть за стол переговоров и поговорить о гарантиях безопасности".

Что предшествовало: Президент Франции Эммануэль Макрон в субботу заявил, что Запад должен рассмотреть, как удовлетворить потребность России в гарантиях безопасности, если ее президент Владимир Путин согласится на переговоры о прекращении войны в Украине.

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Темы: Арахамия переговорыРосcиягарантии безопасности
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