Арахамия озвучил условия переговоров о гарантиях безопасности для России

Глава парламентской фракции "Слуги народа", бывший глава переговорной группы с РФ Давид Арахамия выдвинул условия возможных переговоров о гарантиях безопасности для России, о которых в субботу упоминал президент Франции Эмманюэль Макрон.

Источник: Арахамия в Telegram

Дословно: "Украина готова обеспечить России гарантии безопасности.

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Для этого достаточно:

покинуть территорию нашей страны;

выплатить репарации;

наказать всех военных преступников;

добровольно сдать ядерное оружие.

После этого мы готовы сесть за стол переговоров и поговорить о гарантиях безопасности".

Что предшествовало: Президент Франции Эммануэль Макрон в субботу заявил, что Запад должен рассмотреть, как удовлетворить потребность России в гарантиях безопасности, если ее президент Владимир Путин согласится на переговоры о прекращении войны в Украине.