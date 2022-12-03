Арахамия озвучил условия переговоров о гарантиях безопасности для России
Суббота, 3 декабря 2022, 22:35
Глава парламентской фракции "Слуги народа", бывший глава переговорной группы с РФ Давид Арахамия выдвинул условия возможных переговоров о гарантиях безопасности для России, о которых в субботу упоминал президент Франции Эмманюэль Макрон.
Источник: Арахамия в Telegram
Дословно: "Украина готова обеспечить России гарантии безопасности.
Для этого достаточно:
- покинуть территорию нашей страны;
- выплатить репарации;
- наказать всех военных преступников;
- добровольно сдать ядерное оружие.
После этого мы готовы сесть за стол переговоров и поговорить о гарантиях безопасности".
Что предшествовало: Президент Франции Эммануэль Макрон в субботу заявил, что Запад должен рассмотреть, как удовлетворить потребность России в гарантиях безопасности, если ее президент Владимир Путин согласится на переговоры о прекращении войны в Украине.