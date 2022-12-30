Столтенберг назвал поставки оружия Украине кратчайшим путем к миру

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Германию и другие страны альянса продолжить поставки оружия Украине.

Об этом он сказал в интервью немецкому агентству DPA, передает "Европейская правда".

"Это может звучать парадоксально, но военная поддержка Украины - самый быстрый путь к миру", - заявил Столтенберг. Предыстория, по его словам, заключается в том, что президент России Владимир Путин должен быть убежден, что он не достигнет своей цели - взять под контроль Украину. Тогда может появиться мирное переговорное решение, которое обеспечит выживание Украины как независимого демократического государства.

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Столтенберг также дал понять, что считает недавние украинские атаки на военные объекты в России абсолютно законными. "Каждая страна имеет право защищать себя. Украина также", - сказал он.

Необходимо также рассмотреть контекст украинских атак: массированные российские атаки на гражданскую инфраструктуру, направленные на то, чтобы лишить украинское гражданское население воды, отопления и электроэнергии зимой. "Президент Путин пытается превратить зиму в оружие против гражданского населения. Это не атака на военные объекты с жертвами среди гражданского населения. Это массированная атака на гражданское население, потому что миллионы украинцев лишаются этих базовых услуг", - сказал Столтенберг.

Отвечая на вопрос, будет ли, по его мнению, также ответственным предоставить Украине ракеты средней дальности, Столтенберг сказал, что между союзниками и с Украиной ведется постоянный диалог относительно конкретных систем. Он также напомнил, что ранее союзники по НАТО уже предоставляли Украине системы вооружения большой дальности, такие как ракетные комплексы HIMARS, дальнобойную артиллерию и беспилотники.

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Относительно дискуссии о поставках немецких основных боевых танков и комплексов Patriot в Украину, Столтенберг сообщил, что состоялись хорошие консультации по этим вопросам в НАТО и в формате "Рамштайн" под председательством США. "Конечно, я призываю союзников делать больше. В интересах нашей безопасности обеспечить победу Украины и не допустить победы Путина", - добавил он.

В то же время Столтенберг предостерег, что дискуссия не должна сужаться до дополнительных систем. "Речь идет не только о добавлении новых систем вооружений. Возможно, более важным является наличие достаточного количества боеприпасов для всех систем, которые уже есть в наличии. Потребность в боеприпасах и запасных частях огромная", - сказал он.

Напомним, правительство США рассматривает возможность предоставления Украине боевых машин Bradley в рамках дальнейшего пакета военной поддержки.